De waardering van Nvidia is nog altijd hoog, maar het bedrijf kan daar wel een stevige winst- en omzetgroei tegenover zetten.

Het aandeel Nvidia is sinds de top in november vorig jaar met meer dan 45 procent gecorrigeerd. De cijfers van het eerste kwartaal van het nieuwe fiscaal boekjaar lagen in lijn met de verwachtingen. Maar wanneer het sentiment slecht is, vinden beleggers al snel een stok om mee te slaan.

...

Het aandeel Nvidia is sinds de top in november vorig jaar met meer dan 45 procent gecorrigeerd. De cijfers van het eerste kwartaal van het nieuwe fiscaal boekjaar lagen in lijn met de verwachtingen. Maar wanneer het sentiment slecht is, vinden beleggers al snel een stok om mee te slaan.Voor het lopende tweede kwartaal stelde Nvidia een omzet van 8,1 miljard dollar voorop. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder, maar onder de consensusverwachting van 8,44 miljard dollar. De impact van de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China worden op 500 miljoen dollar geschat. Nvidia legde in maart de verkoop in Rusland stil. Zonder die omstandigheden zou de omzet boven de consensus zijn uitgekomen.In het boekjaar 2022 (twaalf maanden tot eind januari) stond gaming in voor 46 procent van de groepsomzet, gevolg door het datacentersegment met 40 procent. Professional Visualization en Automotive zorgden voor de rest. In de drie maanden tot eind april klom de omzet met 46 procent op jaarbasis naar 8,29 miljard dollar. Dat cijfer lag boven de verwachte 8,11 miljard dollar. Het datacentersegment werd de grootste afdeling van Nvidia. Dat was geen verrassing, want de groei bij de datacenters ligt veel hoger met een gemiddelde groeivoet van 66 procent in de voorbije vijf jaar tegenover 25 procent bij gaming. Nvidia heeft een sterke marktpositie in halfgeleiders die in servers voor cloudcomputing worden gebruikt. Onder meer Alphabet, Amazon en Microsoft zijn klanten. In het eerste kwartaal steeg de omzet van de datacenterafdeling met 83 procent op jaarbasis en 15 procent op kwartaalbasis naar 3,75 miljard dollar. De omzet van het gamingsegment klom met 31 procent op jaarbasis en 6 procent op kwartaalbasis naar 3,62 miljard dollar. Het gaat om grafische chips voor computers (GPU's) en spelconsoles als de Nintendo Switch.In het tweede kwartaal zal de omzet uit gaming op kwartaalbasis niet groeien. Die tijdelijke dip heeft te maken met de lancering van een nieuwe generatie videokaarten. De huidige GeForce RTX 30-productlijn zal worden aangevuld met de 4000 Series. Nvidia benadrukt dat de gamingmarkt fundamenteel gezond blijft. Er zijn de voorbije twee jaar wereldwijd meer dan 100 miljoen gamers bij gekomen. Het gaminguniversum breidt ook steeds meer uit met platformen voor e-sports, cloudgaming en virtuele realiteit. Nvidia beschikt over een dominante marktpositie en is goed geplaatst om te profiteren van de groei in gaming. Op groepsniveau steeg de aangepaste nettowinst met 4 procent naar 3,44 miljard dollar of 1,36 dollar per aandeel. Nvidia beschikte op het einde van het eerste kwartaal over 20,3 miljard dollar aan liquiditeiten. Daar stond een schuld van 11 miljard dollar tegenover, wat een nettocashpositie van 9,3 miljard dollar oplevert. De vrije kasstroom bedroeg vorig boekjaar 8,05 miljard dollar of 72 procent meer dan een jaar eerder. Nvidia keerde in het eerste kwartaal 2,1 miljard dollar aan de aandeelhouders uit onder de vorm van aandeleninkopen en dividenden. Het budget voor de inkoop van eigen aandelen tot eind 2023 werd met 15 miljard dollar verhoogd.ConclusieNvidia was altijd al een sterke groeier, maar dat ging met een erg hoge waardering gepaard. Nu is het aandeel een stuk minder duur geworden. Nvidia noteert tegen 13 keer de verwachte omzet en 34 keer de winst van het lopende boekjaar. Dat is nog altijd hoog, maar het bedrijf kan daar wel een stevige winst- en omzetgroei tegenover zetten. De balans is sterk genoeg om de aandeelhoudersvergoedingen op te trekken. We verhogen het advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 187,86 dollarTicker: NVDA USISIN-code: US67066G1040Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 469,5 miljard USDK/w 2021: 44Verwachte k/w 2022: 34Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: 0,1%