Het softwarebedrijf Oracle speelt onverwacht een belangrijke rol in het TikTok-verhaal.

Het Chinese moederbedrijf ByteDance moet zijn Amerikaanse activiteiten deels afstoten, omdat president Donald Trump de populaire videoapp in de Verenigde Staten wil verbieden. Hij vreest dat gegevens van Amerikaanse gebruikers van de app op Chinese servers en zo in handen van de Chinese overheid terechtkomen. De Amerikaanse regering maakt zich ook zorgen over politieke beïnvloeding door het populaire sociaal netwerk, iets wat enkele weken voor de verkiezingen gevoelig ligt. TikTok dankt zijn succes aan het algoritme dat regelt welke inhoud de gebruikers aangeboden krijgen. De Chinezen kunnen dat algoritme sturen, zodat bepaalde inhoud vaker of net minder aan bod komt.Een verkoop van TikTok aan een Amerikaans bedrijf zou voor de Chinezen gezichtsverlies zijn. Daarom wordt wellicht gekozen voor een technologische partner in de VS. Een nieuw bedrijf met hoofdzetel in de VS en een of meerdere Amerikaanse aandeelhouders zou de data van de ongeveer 100 miljoen Amerikaanse TikTok-gebruikers beheren. Wereldwijd telt de app 800 miljoen gebruikers. Microsoft leek in poleposition te liggen voor een overeenkomst met ByteDance. Oracle was de underdog, maar finaal lijken de goede persoonlijke relaties tussen Trump, Oracle-oprichter Larry Ellison en CEO Safra Catz de doorslag te geven. Oracle is veel minder kapitaalkrachtig dan Microsoft, en heeft geen ervaring met sociale media, maar het is wel gespecialiseerd in bedrijfssoftware (databases) en beschikt over een goed uitgebouwde cloudinfrastructuur. Oracle zou een belang van 12,5 nemen in het nieuwe bedrijf, de retailer Walmart 7,5 procent. Een speciale commissie van het Amerikaanse ministerie van Financiën moet de samenwerking nog goedkeuren. Maar ook de Chinese overheid kan nog dwarsliggen. In China gelden strenge regels voor de uitvoer van digitale technologie en kunstmatige intelligentie, en daaronder valt ook het algoritme van TikTok. Door de TikTok-saga raakte het kwartaalrapport wat ondergesneeuwd, en dat is jammer, want Oracle presteerde beter dan verwacht. In de drie maanden tot eind augustus, het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2021, klom de groepsomzet op jaarbasis naar 9,37 miljard dollar (+1,6%), tegenover een verwachte 9,19 miljard. Door een striktere kostenbeheersing steeg de operationele marge naar 36,3 procent, tegenover 31,8 procent een jaar eerder. De nettowinst ging naar 2,25 miljard dollar (+5%). Per aandeel bedroeg de aangepaste nettowinst 0,93 dollar, boven de verwachte 0,86 dollar. Voor het lopende kwartaal wordt een omzetgroei met 1 tot 3 procent vooropgesteld. De consensusprognose gaat zowel voor dit als volgende boekjaar uit van een kleine omzet- en winstgroei (exclusief TikTok). Oracle keerde de voorbije 12 maanden voor 3 miljard dollar dividenden uit. In de drie maanden tot eind augustus kocht het voor 5 miljard dollar eigen aandelen in, tegenover 5,2 miljard het kwartaal ervoor. De softwaregroep had na het eerste kwartaal 42,3 miljard dollar in kas en 70,8 miljard dollar schulden.ConclusieHet is nog onduidelijk hoe de TikTok-zaak zal uitdraaien en welke rol Oracle erin zal spelen. In het meest optimistische scenario kunnen de extra cloudinkomsten gunstig zijn voor Oracle. Zonder TikTok zit er voor het pas gestarte boekjaar 2021 voor het eerst in drie jaar een lichte groei in. Die beperkte groei is ook de reden waarom het aandeel met een korting noteert tegenover de sectorgenoten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 60,62 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 182,5 miljard dollarK/w 2020: 16Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 1,6%