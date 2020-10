TINC koppelt groei aan een onverminderd defensief profiel.

The INfrastructure Company, ofwel TINC, was bijzonder actief in het voorbije boekjaar 2019/2020 (periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020). Dankzij vier nieuwe engagementen steeg het aantal participaties naar 22. Samengeteld met de uitbreiding van twee participaties, deed TINC voor 107 miljoen euro investeringstoezeggingen, een record. Vorig boekjaar was dat een magere 20 miljoen euro, terwijl de toezeggingen in 2017/2018 afklokten op 65,5 miljoen en in 2016/2017 op 47,5 miljoen. Het eerste nieuwe project was een investering van 40 miljoen euro in het Nederlandse windpark Kroningswind (80MW). Het zal worden gebouwd op het eiland Goeree-Overflakkee. Daarnaast was er een engagement voor een investering van 15 miljoen euro in een minderheidsbelang in een publiek-private samenwerking (PPS) voor de bouw van sociale woningen in de omgeving van Dublin. De betaling volgt na de oplevering in 2021. Op 1 juli investeerde TINC 12 miljoen euro in Datacenter United, een Belgische specialist in datacenterdiensten. De vierde nieuwe participatie was een belang van 19,15 procent voor 12 miljoen euro in de PPS A15 Maasvlakte-Vaanplein. Die onderhoudt sinds de realisatie in 2016 een gedeelte van de A15 ten zuiden van Rotterdam. TINC investeerde ook 40 miljoen euro in een uitbreiding van Glasdraad BV, het investeringsprogramma voor het uitrollen van glasvezelnetwerken in dunbevolkte gebieden in Nederland. Voor 5 miljoen euro vergrootte het ook zijn belang in de PPS Prinses Beatrixsluis van 3,75 naar 37,5 procent. De uitstaande investeringstoezeggingen stegen van 42,5 miljoen euro op 30 juni 2019 naar 64,1 miljoen midden 2020. De kaspositie bedroeg op 30 juni een comfortabele 103,3 miljoen euro, tegenover 61,7 miljoen op 30 juni 2019. Ondanks het hogere investeringstempo groeide de kaspositie, dankzij een stevige kapitaalverhoging in december 2019. TINC haalde toen 112,7 miljoen euro op met de uitgifte van 9,09 miljoen aandelen tegen 12,4 euro per aandeel (11,4% korting). De waarde van de portefeuille bedroeg op 30 juni 340,3 miljoen euro, een toename met 73,2 miljoen euro of 27,4 procent. De voorbije twaalf maanden daalde het aandeel van België in de portefeuille van 77 naar 67 procent en dat van Ierland van 10 naar 5 procent, ten voordele van Nederland, dat van 13 naar 28 procent klimt. Het aandeel van de vraaggestuurde participaties is opgelopen tot 34 procent. De negatieve invloed van de coronacrisis op de vraag bij enkele participaties (zoals parkeergarages en vakantiehuizen) bleef op groepsniveau beperkt. De niet-gerealiseerde waardevermeerderingen lagen 3,7 miljoen euro lager dan vorig jaar (6,3 miljoen versus 10,1 miljoen), door een lagere inschatting van de toekomstige energieprijzen. Daardoor zakte de nettowinst van 20,3 miljoen euro naar 17,8 miljoen, of van 0,74 naar 0,55 euro per aandeel. De nettoactiefwaarde steeg van 331,3 miljoen euro of 12,15 euro per aandeel eind juni 2019 naar 445,7 miljoen of 12,26 euro per aandeel. Het brutodividend klimt net als vorig jaar met 1 eurocent, tot 0,51 euro per aandeel (+2%), waarvan 5 eurocent wordt uitgekeerd als een gewoon dividend en 46 eurocent via een onbelaste kapitaalvermindering. ConclusieHet aandeel TINC is ook in coronatijden stabiel. Het bedrijf koppelt groei aan een onverminderd defensief profiel. Het voorzichtige management financiert de groei hoofdzakelijk via kapitaalverhogingen. Dat remt het opwaartse potentieel voor het aandeel wat af, maar TINC blijft een aantrekkelijk rendementsaandeel voor de rustige langetermijnbelegger. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 13,4 euroTicker: TINC BBISIN-code: BE0974282148Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 487,3 miljoen euroK/w 2020: 24Verwachte k/w 2021: 25Koersverschil 12 maanden: +0,6%Koersverschil sinds jaarbegin: +0,4%Dividendrendement: 3,8%