Het aandeel is na de stevige tussenspurt sinds mei toe aan een adempauze, maar we blijven vanuit een langetermijnperspectief TINC aanprijzen als defensief aandeel met een aantrekkelijk dividendrendement.

The INfrastructure Company, ofwel TINC, kende een rustig boekjaar 2018/2019 (1 juli 2018 tot 30 juni 2019). Nadat in het vorige boekjaar de investeringen waren opgelopen tot 65,5 miljoen euro, fors hoger dan de 47,5 miljoen in het voorgaande jaar, daalden ze weer naar 17,5 miljoen.

