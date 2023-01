Een jaar geleden was het aandeel van Adobe nog ruim dubbel zo duur. De grootste tik kreeg de koers na de bekendmaking van de overname van sectorgenoot Figma.

Adobe Systems, dat zijn hoofdzetel in Californië heeft, is een aanbieder van grafische software die algemeen wordt beschouwd als de standaard in de creatieve industrie. Het bedrijf heeft drie productgroepen. Digital Media, veruit de grootste divisie, maakt software voor het bewerken van digitale content die in hoofdzaak wordt gebruikt door mediabedrijven en marketingbureaus, maar ook door particulieren. Bekende merknamen in dat segment zijn onder meer Photoshop, InDesign, Illustrator, Premier en Acrobat. Digital Media staat in voor 73 procent van de groepsomzet en de afdeling groeide in het derde kwartaal met 16 procent bij constante wisselkoersen. Adobe heeft ook producten in zijn gamma om de impact van die content te meten. Die zitten gegroepeerd in de afdeling Digital Experience, goed voor ongeveer een kwart van de omzet en een groei van 15 procent. Publishing is de kleinste afdeling (2% van de omzet), met professionele printoplossingen voor drukkerijen en grafische professionals.Adobe biedt zijn producten via een abonnementsformule aan (software as a service). Dat betekent dat de inkomstenstroom vrij goed voorspelbaar is. In dat bedrijfsmodel is schaalgrootte belangrijk, want met relatief lage vaste kosten leidt een hogere omzet automatisch tot een hogere winst. De winstmarges in de software-industrie zijn traditioneel hoog, maar met een operationele marge van 33 procent scoort Adobe bovengemiddeld. Tijdens de voorbije vier jaar heeft Adobe elk kwartaal de consensusverwachtingen overtroffen. Door zijn dominante marktpositie en het gebruik van gebundelde softwarepakketten kunnen klanten niet zomaar overstappen naar een concurrerend product, als dat al bestaat. De klantentrouw ligt dus hoog. Adobe schat dat de totale markt voor de producten in zijn segment tegen 2024 zal oplopen naar 205 miljard dollar. Op lange termijn kan ook het metaverse voor Adobe een groeipool worden voor het creëren van content.Adobe bleef in 2022 niet gespaard van de zware correctie onder de technologieaandelen. De oplopende rente deed de actuele waarde van de toekomstige kasstromen afnemen. Op de piek van eind 2021 werd Adobe aan 700 dollar verhandeld en noteerde het aandeel tegen meer dan 50 keer de verwachte winst. Dat was niet houdbaar en de correctie heeft de waardering weer naar aanvaardbare niveaus gebracht. Het laatste kwartaal van het boekjaar 2021-2022 leverde wel een goed rapport op. De omzet (4,53 miljard dollar) lag perfect in lijn met de analistenconsensus en de winst per aandeel bedroeg 3,60 dollar, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 3,50 dollar per aandeel.De grootste tik kreeg de koers van Adobe na de bekendmaking van de overname van zijn niet-beursgenoteerde sectorgenoot Figma. Dat bedrijf is gespecialiseerd in software voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces van andere software en mobiele apps. Adobe beschikt met XD over een vergelijkbaar product dat geïntegreerd kan worden in onder meer Photoshop en Illustrator. Dat laat toe om animaties en interactieve prototypes te maken voor web- en mobiele applicaties. Adobe wil de gebruikersbasis van het eigen product en dat van Figma samenvoegen tot één platform en ziet mogelijkheden tot kruisverkopen en kostensynergie. Adobe betaalt 20 miljard dollar voor Figma, of maar liefst 50 keer de verwachte omzet van 2022 van het private bedrijf (400 miljoen dollar). Op de dag van de bekendmaking van de overname verloor Adobe 30 miljard dollar aan beurswaarde. De deal is nog niet helemaal rond, want ook de mededingingsautoriteiten moeten hun zegje nog doen.Adobe Systems hanteert de omzetprognose voor het net gestarte boekjaar bedraagt 19,1 à 19,3 miljard dollar, tegenover de consensusverwachting van 19,4 miljard dollar. Adobe geeft een winstprognose per aandeel van 15,15 à 15,45 dollar, precies in lijn met de analistenconsensus van 15,31 dollar per aandeel. Het aandeel noteert tegen 22 keer de verwachte winst van komend boekjaar. Dat lijkt misschien niet heel goedkoop, maar een jaar geleden was het aandeel nog ruim dubbel zo duur. Bovendien bedraagt de verwachte groei van de winst per aandeel de komende drie jaar een stevige 14 procent. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 337,15 dollarTicker: ADBE USISIN-code: US00724F1012Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 156,30 miljard dollarK/w 2022: 32Verwachte k/w 2023: 22Koersverschil 12 maanden: -42%Dividendrendement: -