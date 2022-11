Met een daling van ruim 30 procent wordt Autodesk dit jaar niet gespaard op de beurs. De Amerikaanse specialist in ontwerpsoftware heeft wel prima groeivooruitzichten.

De stijgende inflatie en de daaraan gekoppelde renteverhogingen zetten vooral de technologieaandelen zwaar onder druk. De afgelopen weken zoeken zelfs de grootste techbedrijven vrijwel dagelijks nieuwe dieptepunten op. Met de verkoopgolf dit jaar loopt veel lucht uit de sector, die steeds meer kansen oplevert. Een van die interessante aandelen is dat van Autodesk, de toonaangevende ontwikkelaar van software voor engineering en architectonisch ontwerp. Concurrenten zijn onder meer het Franse Dassault Systemes en Adobe. Het bedrijf, dat in 1982 door programmeur John Walker is opgericht, heeft een beurswaarde van 42 miljard dollar.Autodesk is opgesplitst in drie industriële branches: machine- en apparatenbouw (MFG), architectuur en engineering en constructie (AEC), waaronder geospatial, en media en entertainment (M&E). Er is daarnaast een servicegroep, Autodesk Consulting. Voor die branches ontwerpt Autodesk software. Autodesk is een multinational. Het bedrijf werkt met een netwerk van plaatselijke tussenhandel en distributeurs om de producten lokaal te ondersteunen. De grote bedrijven bedient Autodesk zelf, de tussenhandel levert aan de middelste en de kleine klanten.De klanten van Autodesk bevinden zich wereldwijd op een groot aantal eindmarkten, waaronder architectuur, ontwerp, bouw, productie, digitale media en amusement. Het belangrijkste product is AutoCAD, maar Autodesk levert een compleet pakket producten ter ondersteuning van de workflow van het eerste design tot het eindresultaat, inclusief simulatie en visualisatie. De wereldwijde markt voor CAD-software groeit naar verwachting jaarlijks met 7 procent. De voorbije jaren is Autodesk veel sterker gegroeid. In 2018 boekte het een groepsomzet van 2,1 miljard dollar, vorig jaar zaten we aan 3,8 miljard dollar. Dit jaar zou de omzet moeten uitkomen op 4,4 miljard en volgend jaar zelfs in de buurt van 5 miljard dollar. Autodesk, geroemd om de gebruiksvriendelijkheid van zijn producten, mag de komende drie jaar op een gemiddelde omzetgroei van minstens 15 procent rekenen, voortgestuwd door clouddiensten. De afgelopen drie jaar zat het softwarebedrijf zelfs boven 19 procent.Het bedrijf boekt een hoge en groeiende operationele marge. In 2020 bedroeg de winst per aandeel 2,79 dollar per aandeel, om vorig jaar naar 4,05 dollar per aandeel op te lopen en voor boekjaar 2022 kwamen we uit op 5,07 dollar per aandeel. Het aandeel noteert op basis van een geschatte winst per aandeel van 6,80 dollar voor 2023 (boekjaar tot januari) tegen een koers-winstverhouding van ruim 28. Met het oog op de verwachte winstgroei de komende jaren is dat zeker niet te hoog.Met een daling van ruim 30 procent wordt het aandeel van Autodesk dit jaar niet gespaard op de beurs. Het in ontwerpsoftware gespecialiseerde Amerikaanse bedrijf heeft wel prima groeivooruitzichten en een solide fundament. De ijzersterke kasstroom wordt vooral gebruikt om een lange lijst veelbelovende overnames te financieren en zo sneller te groeien dan de sector. Wat overblijft, gaat in de groeiende oorlogskas. Na een koerstik van 33 procent dit jaar is Autodesk weer koopwaardig. Meer zelfs: we promoveren het aandeel tot onze tip van de week als solide groeiwaarde. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 195,76 dollarTicker: ADSK USISIN-code: US0527691069Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 42,26 miljard dollarK/w 2022: 66Verwachte k/w 2023: 28Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -33%Dividendrendement: -