Als de betere tijden weer aanbreken, kan de koers van het Continental-aandeel verdubbelen of verdrievoudigen.

De tip van deze week is een fors gedaald aandeel. Het staat zo laag dat de verhouding tussen het risico en het rendement gunstig is geworden. Tegen de huidige waardering is het aandeel voor de langere termijn kansrijk. Het aandeel van Continental, de maker van autobanden en allerlei onderdelen, is de afgelopen jaren ver weggezakt, van iets meer dan 220 euro naar ongeveer 46 euro. Alleen al dit jaar bedraagt het verlies zo'n 50 procent. De belangrijkste oorzaken zijn corona en de inflatie. Continental is geen kleine speler in de internationale bandenindustrie, met 192.000 werknemers eind juni. Het wil in de sector een topspeler worden in operationele efficiëntie en als een winnaar uit de transformatie van de sector komen. De groep stelt zich drie grote doelstellingen: de operationele prestaties verbeteren, de portfolio verder differentiëren en duurzaamheid omarmen. Betere operationele prestaties willen de Duitsers realiseren door kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Tegen 2023 wil men jaarlijks de kosten met 850 miljoen euro terugdringen. De efficiëntie moet worden opgetrokken door energie-efficiënte werken uit te voeren, verder te automatiseren, incidenten rond onvoldoende kwaliteit te verminderen en meer standaardisatie door te voeren op de productieplatformen. De directie wil het aanbod verruimen richting snellergroeiende segmenten van de markt. Dan moet het bedrijf excelleren in technologische innovaties en beter focussen op zijn marktpositie. Het zal essentieel zijn de juiste investeringen te kiezen. Er moet ook talent worden aangetrokken om de groei te ondersteunen. Continental wil duurzaamheid omarmen door tegen 2050 100 procent emissievrij en koolstofneutraal te zijn, en 100 procent gesloten circuits en verantwoordelijk ondernemen in de hele keten te installeren. In de eerste helft van dit jaar is de omzet met 15,7 procent gedaald ten opzichte van 2019. Door die daling verloor het bedrijf netto 5,4 miljoen euro. Op een omzet van 18,7 miljard euro valt dat nog mee. De vrije kasstroom was wel flink negatief: -870,6 miljoen euro. Het bedrijf heeft de doelstellingen voor het hele jaar in augustus herhaald. Dat betekent dat de tweede helft van het jaar verbetering zou moeten brengen. Dat heeft het aandeel Continental niet geholpen.Continental zou de moeilijke periode financieel moeten kunnen doorstaan, ook als die tot ver in 2023 blijft duren. Er staat 1,9 miljard aan cash op de balans. Maar eind 2023 moet wel 1,25 miljard euro aan schuld worden afgelost en de negatieve kasstroom zou ook nog een tijd kunnen duren, als de markt zwaar blijft tegenzitten. Het bedrijf heeft wel een ongebruikte kredietfaciliteit beschikbaar van 4 miljard euro tot 2026. In de periode 2010-2019 verdiende de bandenmaker gemiddeld zo'n 9 euro per aandeel, met meer dan 14 euro in de goede jaren. De gemiddelde koers-winstverhouding lag op 12,5.ConclusieAls de betere tijden weer aanbreken, kan de koers van het Continental-aandeel verdubbelen of verdrievoudigen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat het nog te vroeg is, en dat er nog meer leed aankomt. Ook zou het aandeel nog een tijd rond het huidige niveau kunnen blijven hangen. Maar de verhouding tussen de beurswaarde en de omzet is nu ongeveer 0,24, rond het niveau van de bodem van de coronacrash. Begin 2009 zakte die even onder 0,1, om datzelfde jaar weer te stijgen naar 0,3. Tegen de huidige, lage waardering is het aandeel Continental voor de langere termijn kansrijk.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 46,81 euroTicker: CON GRISIN-code: DE0005439004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 9,43 miljard euroK/w 2021: 6Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -56%Koersverschil sinds jaarbegin: -53%Dividendrendement: 4,7%