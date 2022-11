Het bedrijf groeit zo hard dat het veel eerder winstgevend is dan dat de cash op is.

De talenapp van het Amerikaanse bedrijf Duolingo is al jaren het nummer nummer één volgens omzet in de App Store en Google Play in de categorie educatie. Duolingo is een applicatie waarop gebruikers gratis talen kunnen leren. De website was eerst bedoeld om door middel van crowdsourcing teksten te vertalen en was zo ontworpen dat terwijl de gebruikers verder kwamen in de lessen, ze websites en andere documenten hielpen te vertalen.Duolingo startte op 30 november 2011 een bètaversie met een wachtlijst van meer dan 300.000 gebruikers en werd op 19 juni 2012 op het internet vrij beschikbaar gesteld. Er waren in december 2012 een Engelse, een Spaanse, een Portugese en een Italiaanse website van Duolingo. Nu kunnen gebruikers meer dan veertig talen leren. Luis von Ahn en zijn student Severin Hacker hebben het project opgestart. Von Ahn is docent aan de Carnegie Mellon University. Anderen die hebben geholpen zijn Antonio Navas, Vicki Cheung, Marcel Uekermann, Brendan Meeder, Hector Villafuerte en Jose Fuentes. Het project werd in het begin door de MacArthur Fellowship van Luis von Ahn gesponsord en kreeg subsidie van de National Science Foundation. Aanvullende financiering werd later ontvangen in de vorm van een investering van Union Square Ventures en van A-Grade Investments, een bedrijf van de Amerikaanse acteur Ashton Kutcher. Het project is voornamelijk geschreven in de programmeertaal Python.De talenapp Duolingo groeit als kool. In het tweede kwartaal van 2022 betaalden 3,3 miljoen mensen voor Duolingo, een jaar eerder waren dat er 1,9 miljoen en in 2020 1,3 miljoen. De omzet van de app ging in twaalf maanden omhoog van 58,8 naar 88,4 miljoen dollar. Een minder bekend onderdeel van Duolingo, maar net zo snel groeiend is de Duolingo English Test. Wereldwijd geven mensen miljarden dollars uit om te bewijzen dat ze kennis hebben van de Engelse taal. Dat is bijvoorbeeld een eis van Amerikaanse universiteiten voor buitenlandse studenten. De test van Duolingo is inmiddels zo goed dat Amerikaanse topuniversiteiten als Stanford hem gebruiken. De omzet van de testen ging omhoog van 4,8 naar 8,0 miljoen dollar. De totale omzet van Duolingo kwam in het tweede kwartaal uit op 97,5 miljoen dollar.De verwachting van Duolingo is dat het voor heel 2022 op 404 tot 410 miljoen dollar omzet uitkomt. Na het eerste kwartaal was dat 388 tot 397 miljoen. Duolingo moet het van de consumentenbestedingen hebben en het is bijzonder dat het bedrijf de outlook verhoogt ondanks het feit dat die bestedingen wereldwijd onder druk staan.Het aandeel Duolingo kwam pas in juli 2021 naar de technologiebeurs Nasdaq. De richtprijs was 85 tot 95 dollar. Op de eerste dag schoot de koers met 36 procent omhoog. Op 22 september vorig jaar stond er zelfs 205,00 dollar op de borden. Sindsdien is het aandeel ruimschoots gehalveerd. ConclusieDe verhouding tussen de omzet en de beurswaarde van Duolingo ligt op 7,7. Voor een bedrijf dat met tientallen procenten per jaar de omzet weet te verhogen, is dat niet duur. Een app heeft daarnaast weinig kosten om een nieuwe gebruiker aan te sluiten. Dat betekent dat de marge op een hoge 73,0 procent ligt en er 37 procent van de omzet naar onderzoek en ontwikkeling gaat. Duolingo maakte 13,9 miljoen dollar verlies in het tweede kwartaal, maar heeft 566 miljoen dollar op de balans staan. Het bedrijf groeit zo hard dat het veel eerder winstgevend is dan dat de cash op is. Het zou ons niet verbazen dat Duolingo weldra weer de show gaat stelen. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 81,23 dollarTicker: DUOL USISIN-code: US26603R1068Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 3,22 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -51%Koersverschil sinds jaarbegin: -23%Dividendrendement: -