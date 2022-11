Fresenius is de status van groeiwaarde volledig kwijtgespeeld.

Fresenius SE is een specialist in medische producten en diensten. Het bedrijf bestaat uit een klavertje vier. Ten eerste is er het beursgenoteerde Fresenius Medical Care (ticker FME; 21,6 miljard euro omzet in 2021), de wereldmarktleider in apparatuur en dialysecentra met 4.100 centra wereldwijd. 345.000 nierpatiënten worden in de centra en ook meer en meer thuis behandeld. Tegen 2025 zou een kwart van de Amerikaanse patiënten zijn dialyses thuis moeten kunnen doen. Fresenius SE bezit ongeveer 32 procent van de FME-aandelen. De dochter was jarenlang een toonbeeld van spectaculaire groei, maar mee door de veranderende wetgeving in de Verenigde Staten (69% van de omzet voor Medical Care) stelde de winstgroei de jongste jaren regelmatig teleur. Een tweede dochter is Fresenius Kabi (7,2 miljard euro groepsomzet in 2021), gespecialiseerd in de behandeling en de zorg van chronisch en ernstig zieke patiënten door het intraveneus toedienen van generische geneesmiddelen, het uitoefenen van bloedtransfusies, infusietherapie en aanverwant medisch materieel. Die activiteit groeit stevig door de vergrijzing van de bevolking, het veelvuldig patentverval en het uitrollen van de productportfolio op de Aziatische groeimarkten. De wereldwijde omzet is mooi verdeeld over Europa (35%), de opkomende landen (33%) en Noord-Amerika (32%). De divisie was de jongste jaren de ster in de groep. Fresenius Helios (10,9 miljard euro groepsomzet in 2021) is de grootste operator van privéziekenhuizen in Duitsland en Spanje. Helios Duitsland heeft 6 procent marktaandeel van de acuut te behandelen patiënten in privéziekenhuizen. Helios Spanje heeft 12 procent marktaandeel. Tot slot is er Fresenius Vamed (2,3 miljard euro groepsomzet in 2021), een Oostenrijkse dienstverlener voor de planning, de constructie en de uitbating van ziekenhuisfaciliteiten. Ondanks het feit dat de fundamentals op de lange termijn gunstig zijn, is het aandeel de voorbije jaren een rampzalige belegging gebleken. Midden 2018 noteerde het nog op ruim 70 euro, vandaag staat het twee derde lager. Het is het typische verhaal van een bedrijf dat jarenlang groeit, waarop de markt een pitte groeiwaardering plakt. In omzettermen wordt het bedrijf dit jaar nog verwacht te groeien. De jongste vijf jaar is het teruggevallen tot een jaarlijkse gemiddelde groei van 3 procent. De winstgroei is eerst drie jaar gestagneerd om dit jaar duidelijk te dalen. Na drie kwartalen zitten we op -8 procent. Een nieuwe winstwaarschuwing eind oktober geeft aan dat we dit jaar in de buurt van -10 procent zullen eindigen. Het bedrijf krijgt de kosteninflatie niet meteen en al zeker niet volledig doorgerekend. De gemiddelde winstprognose van analisten is verlaagd naar 3,08 euro per aandeel versus 3,35 euro voor 2021.Het dividend groeit wel nog steeds. Over het boekjaar 2021 werd een dividend van 0,92 euro bruto per aandeel betaald. Het was al de 29ste keer op rij dat het jaardividend werd verhoogd. De pay-outratio ligt op 28 procent.ConclusieFresenius is de status van groeiwaarde kwijt. Dat heeft de voorbije jaren tot een enorme multiple contraction geleid. In 2016 piekte de koers-winstverhouding nog op 26 tot 27, maar nu zijn we teruggevallen tot 8 keer de winst. Het gezonde, winstgevende bedrijf kun je kopen tegen 0,6 keer de boekwaarde (37,9 euro per aandeel). De markt lijkt ons nu echt te overdrijven, want wanneer de inflatie wel doorgerekend wordt, verwachten we in 2023 op zijn minst een winststabilisatie. Een tip voor de waardebelegger.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 22,79 euroTicker: FRE GRISIN-code: DE0005785604Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 13,0 miljard euroK/w 2021: 7Verwachte k/w 2022: 8Koersverschil 12 maanden: -40%Koersverschil sinds jaarbegin: -35%Dividendrendement: 4,0%