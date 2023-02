Overheden nemen maatregelen om de uitstoot van koelsystemen terug te dringen. In de Verenigde Staten speelt dat beleid Hudson Technologies flink in de kaart.

De koelindustrie heeft een kolossaal aandeel in de opwarming van de aarde. Momenteel zijn installaties - die onder meer verwerkt zijn in airconditioners, auto's en koelcellen - goed voor 10 procent van de totale broeikasgasuitstoot. Dat is ongeveer drie keer zoveel als de gezamenlijke uitstoot van de lucht- en de scheepvaartsector samen. Als het zo doorgaat, komt in de periode tot 2040 via koelsystemen het equivalent van 18 miljard ton CO2 in de atmosfeer. Het is geen wonder dat overheden maatregelen nemen om de uitstoot van koelsystemen terug te dringen. In de Verenigde Staten speelt dat beleid Hudson Technologies enorm in de kaart. Hudson levert en verwerkt koelstoffen voor 7.000 grote en kleine klanten, van 15 kilocontainers tot complete spoorwagons. De omzet van Hudson groeide jaren gemiddeld in een iets hoger tempo dan de Amerikaanse economie, tot zich eind 2020 een grote verandering aftekende. Toen werd bekend dat er strenge eisen zouden komen voor de productie van fluorkoolwaterstoffen (HFK). Tegen 2036 moet de productie nieuwe HFK-technologie met 85 procent dalen. HFK is in de koelindustrie de vervanger van chloorfluorkoolstof (CFK). Die stof speelde een sleutelrol bij de afbraak van de ozonlaag in de jaren tachtig. In 1987 zijn tijdens een conferentie in Montreal wereldwijde afspraken gemaakt over een CFK-verbod. Zoals het zich laat aanzien, is ook voor de HFK-technologie op lange termijn geen plaats meer in de koelindustrie. Hudson is een van de leveranciers van hydrofluorolefine (HFO), dat uitgroeit tot de koelstof van de toekomst. Zolang kan de onderneming nog heel veel verdienen tijdens het uitfaseren van HFK. Het bedrijf heeft een gepatenteerde technologie en eigen faciliteiten om die stof te recyclen. Omdat er in de periode tot 2028 elk jaar gemiddeld 10 procent nieuwe HFK op de markt komt, neemt de vraag naar gerecyclede koelstof stevig toe. Volgens schattingen van Hudson wordt HFK namelijk nog gebruikt in ongeveer 80 procent van de Amerikaanse koelcapaciteit. Het bedrijf heeft zo'n 35 procent van die markt in handen. De onderneming verdient zowel aan het afvoeren van de stof wanneer gebruikers overschakelen naar HFO, als aan de verkoop van het gerecyclede product aan partijen die het nog te duur vinden om de omschakeling te maken.In de eerste negen maanden van vorig jaar is de omzet van Hudson met 79 procent omhooggeschoten tot 277,8 miljoen dollar. Omdat de onderneming veel voorraden verkocht die tegen lage niveaus zijn ingekocht, steeg de brutomarge van 35 naar 53 procent. Het bedrijfsresultaat is bijna verviervoudigd tot 124,4 miljoen dollar. Uit de jaarcijfers die begin maart naar buiten komen, blijkt straks dat die trend zich in het vierde kwartaal niet heeft doorgezet. Dat is echter volledig het gevolg van het sterk seizoensmatige karakter van de activiteiten. Het overgrote deel van de verkopen vindt plaats in het tweede en het derde kwartaal: in de aanloop naar en gedurende het zomerseizoen. De winst per aandeel over heel 2022 ligt waarschijnlijk rond het niveau van de 2,20 dollar over de eerste drie kwartalen. Overigens werd in 2021 nog maar 0,69 dollar per aandeel verdiend. Behalve de aantrekkelijke waardering maakt de uitdijende beurswaarde het aandeel interessant voor een breder publiek. Het risico van het aandeel ligt door de middelgrote bedrijfsomvang en de transitiefase op de koelmarkt wat hoger dan bij largecapaandelen, maar dat geldt ook voor het potentiële rendement. Het aantrekkelijk gewaardeerde en goed gepositioneerde Hudson verdient een koopadvies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 10,84 dollarTicker: HDSN USISIN-code: US44414441098Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 500 miljoen dollarK/w 2022: 5Verwachte k/w 2023: 7,5Koersverschil 12 maanden: +183%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -