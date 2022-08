De bioscoopuitbater zal versterkt uit deze zware crisis komen omdat de rendabiliteit flink is opgekrikt.

Kinepolis, de grootste bioscoopuitbater van het land - vanaf november 110 bioscopen - bewijst dat je nooit een crisis mag verprutsen. Tijdens de coronacrisis maakte het een plan om post-corona met 25 procent minder bezoekers nog dezelfde winst te maken. Dat plan heeft een verschil gemaakt voor de resultaten van de eerste helft van 2022. In het eerste kwartaal waren nog her en der beperkende maatregelen, in het tweede was de toestand volledig genormaliseerd.De Kinepolis-groep ontving in de eerste zes maanden van 2022 13,67 miljoen bezoekers. Dat is 525 procent meer dan het jaar voordien. Maar die vergelijking is zinloos. Waardevoller is te stellen dat dat 77,2 procent is van het bezoekersaantal in de eerste helft van 2019, het eerste normale vergelijkingspunt voor de coronacrisis. In de periode januari-maart waren er 32,7 procent minder bezoekers, in de periode april-juni 13,1 procent minder. De blockbusters Top Gun: Maverick, Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Spider Man- No Way Home waren samen goed voor meer dan 3,3 miljoen bezoekers. De 13,67 miljoen bezoekers zorgden voor 228,0 miljoen euro omzet. In de eerste helft van 2019 was dat 238,1 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar werd zelfs meer omzet (+3,9%) ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 gerealiseerd. Bezoekers willen meer betalen voor beleving en premiumproducten, zoals de cosy seats. Dat versterkt de omzet per bezoeker. Samen met de verlaging van het break-evenniveau met 25 procent geeft dat een zeer mooie evolutie in de bedrijfskasstroom (ebitda). De ebitda kwam in de eerste zes maanden uit op 56,5 miljoen euro, waarvan 37,9 miljoen in het tweede kwaraal. Tegenover 69,2 miljoen euro in de eerste helft van 2019 en 36,1 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019. Gezuiverd voor coronasubsidies, huurverminderingen en ongebruikte cadeaubonnen betekent dat een ebitda per bezoeker van 4,13 euro in de eerste jaarhelft tegenover 3,91 euro in dezelfde periode van 2019, en vooral een ebitda per bezoeker van 4,90 euro in de periode april-juni 2022 versus 4,06 euro in de periode april-juni 2019. Het mindere punt blijft de financiële positie. De netto financiële schuld (exclusief leasingverplichtingen) blijft met 450,0 miljoen euro aan de hoge kant. Al is dat tegenover 474,5 miljoen euro eind vorig jaar een afname. Eind juni beschikte de grootste bioscoopgroep van ons land over 163,2 miljoen euro aan beschikbare financiële middelen (199,8 miljoen eind 2021). In januari werd een private plaatsing ter waarde van 61,4 miljoen euro terugbetaald. De financiële positie van Kinepolis laat toe kleinere overnames te doen. Voor een grotere kans zal een kapitaaloperatie nodig zijn, maar de familiale aandeelhouders (47,8% van de aandelen via Kinohold) zijn bereid zich te laten verwateren.ConclusieKinepolis is de Tip van de week omdat de groep klaarstaat voor een fraaie toekomst. Ze zal versterkt uit deze zware crisis komen omdat de rendabiliteit flink is opgekrikt en de grootste bioscoopuitbater van ons land over de kennis beschikt om buitenlandse, vaak familiale bioscoopgroepen naar datzelfde niveau van winstgevendheid te tillen. Dat potentieel zit niet in de koers verrekend. De waardering is teruggevallen tot 11 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar en zelfs tot 9 keer voor volgend jaar. Op basis van die waardering is Kinepolis een uitblinker voor de komende jaren. We hanteren een koersdoel van minstens 58 euro voor de komende twaalf maanden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 44,10 euroTicker: KIN BBISIN-code: BE0974274061Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,21 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -