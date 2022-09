De CAPE-ETF's zijn een goede manier om een stukje waardebeleggen in portefeuille te nemen.

Met de Shiller CAPE-ETF's kunnen beleggers inspelen op de bovengemiddelde beursprestaties die waardebeleggen de komende periode zal realiseren door de macro-economische en monetaire ontwikkelingen. De meestgebruikte waarderingsparameter is de koers-winstverhouding (k/w). Die deelt de aandelenkoers door de winst per aandeel van het jongste jaar en geeft daarmee een idee van hoe goedkoop of duur een aandeel noteert. Het is een heel grove waarderingsmethode die veel nuances verdient. Nobelprijswinnaar Robert Shiller heeft in 1988 de k/w opgewaardeerd tot de cyclically adjusted price earnings ratio of de CAPE-ratio. In plaats van de koers te delen door de winst van het jongste jaar, deelt de CAPE die door de gemiddelde winst van de jongste tien jaar. Daarmee vlakt de CAPE de jaarlijkse schommelingen uit. Dat geeft een meer werkelijkheidsgetrouw idee van de winstgevendheid van een bedrijf, want winsten kunnen om talloze redenen sterk verschillen van jaar tot jaar. De CAPE is daarmee een meer nauwkeurige basis om aandelen mee te waarderen.De zakenbank Barclays heeft een index gebouwd op basis van de CAPE en de vermogensbeheerder Ossiam heeft ETF's gebouwd die de Barclays-indexen volgen. Er zijn CAPE-ETF's voor de Verenigde Staten, Europa of Japan en ook versies die inzetten op ESG-aandelen. Barclays heeft het aandelenuniversum ingedeeld in tien sectoren: duurzame consumptiegoederen, snelle consumptiegoederen, technologie, financiën, nutsbedrijven, energie, materialen, industrie, gezondheidszorg en communicatie.De index stelt elke maand een rangschikking op van de waardering van die sectoren volgens de CAPE. Daarna kijkt het naar het koersmomentum van de goedkoopst gewaardeerde vijf sectoren en sluit het de sector met het slechtste momentum uit. Daarmee houdt het de vier laagst gewaardeerde sectoren met het beste koersmomentum over. Die regelmatige rotatie leidt tot bovengemiddelde marktrendementen. Tussen 2002 en 2019 lag het rendement van de Shiller CAPE-index toegepast op de Amerikaanse aandelenmarkt jaarlijks 3 procent hoger dan het marktgemiddelde.De Shiller CAPE-ETF's zijn een goede aanvulling voor doorsneeportefeuilles. Ze zijn een pure waardebeleggingsstrategie. Onderzoeken hebben al aangetoond dat waardebeleggen op de lange termijn bovengemiddelde rendementen oplevert. De maandelijkse rotatie tussen de verschillende sectoren is een extra bron van rendement en diversificatie.Waardebeleggen is niet geschikt voor eender welk moment. De afgelopen vijftien jaar hebben waardebeleggers het slechter gedaan dan de algemene marktindexen. Maar de aanhoudende inflatie en de stijgende rentes zorgen voor een klimaat waarin waardebeleggen het beter doet dan het marktgemiddelde en beter dan groeibeleggen, dat de afgelopen twintig jaar uitzonderlijk goed presteerde. Sinds midden 2021 doet de Shiller CAPE Europe-index het beter dan de algemene MSCI Europe-index.ConclusieDe CAPE-ETF's zijn een goede manier om een stukje waardebeleggen in portefeuille te nemen. Er zijn verschillende versies van de ETF verkrijgbaar. Zo is er de Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value (LU1079841273) voor de Verenigde Staten en de Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value (LU1079842321) voor Europa. De jaarlijkse lopende kosten bedragen 0,65 procent. Een nadeel is dat het synthetische ETF's zijn. Ze hebben niet de eigenlijke aandelen in portefeuille, maar in plaats daarvan maken ze gebruik van derivaten om de beursprestaties van de verschillende sectoren na te bootsen.Advies:koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 1017,50 euroTicker: USCP GYISIN-code: LU1079842321Markt: Beurs van FrankfurtBeurskapitalisatie: 511 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: -