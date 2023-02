Deze breed gespreide Amerikaanse industrial is een vaste waarde in menig Amerikaanse dividendportefeuille. Met een aantrekkelijke waardering en een explosief groeiend dividend is het aandeel nog steeds aantrekkelijk.

Parker Hannifin laat zich omschrijven. De simpele uitleg is dat het actief is met producten en systemen voor alles dat beweegt (motion and control). Het bedrijf is de wereldwijde marktleider in de ontwikkeling, de productie en de verkoop van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en procesbeheersing.

...

Parker Hannifin laat zich omschrijven. De simpele uitleg is dat het actief is met producten en systemen voor alles dat beweegt (motion and control). Het bedrijf is de wereldwijde marktleider in de ontwikkeling, de productie en de verkoop van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving, besturing en procesbeheersing.Parker Hannifin, dat sinds 1964 een beursnotering in New York heeft, begon in 1917 als Parker Appliance Company en maakte in de beginjaren pneumatische remsystemen voor bussen, trucks en treinen. In 1927 werd uitgebreid naar vliegtuigen, nadat Charles Lindbergh het bedrijf had gevraagd onderdelen te leveren voor de bouw van zijn vliegtuig waarmee hij de Atlantische Oceaan wilde oversteken.Vandaag levert Parker Hannifin producten in negen technologieën: hydrauliek, pneumatiek, slangen en koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie, klimaatbeheersing, elektromechanica en luchtvaart, wat steeds meer een speerpunt wordt. Er zijn naar schatting 527.000 klanten die via een wereldwijd netwerk van distributeurs de honderdduizenden producten van Parker Hannifin kopen. Geen enkele klant vertegenwoordigde in het laatste boekjaar (juni 2022) meer dan 2 procent van de totale omzet. Bovendien is geen enkel product van Parker goed voor meer dan 1 procent van de omzet en komt 85 procent van de omzet van producten met een sterk beschermd intellectueel eigendom. In het meeste recente boekjaar 2022, waarin Parker een omzet van 15,7 miljard dollar (+10,6%) realiseerde, was de divisie Diversified Industrial goed voor 84 procent van de omzet, en kwam de resterende 16 procent van Aerospace Systems. De sterkste groei kwam in 2022 van de luchtvaarttak.Die omzetverdeling zal dit jaar flink door elkaar geschud worden door de overname voor 8,8 miljard dollar van het Britse Meggitt, dat onderdelen levert voor helikopters, vliegtuigen en tanks. Van de omzet ontstaat 42 procent door defensie-uitgaven. Daarmee boort Parker een mooie, deels nieuwe groeimarkt aan en wordt het bedrijf minder cyclisch. Inclusief Meggitt wil Parker Hannifin tegen 2027 meer dan de helft van de omzet realiseren door laagcyclische activiteiten. Parker beoogt een jaarlijkse organische omzettoename van 4 à 6 procent voor de periode tot 2027. Dat is zeer ambitieus, maar het bedrijf levert altijd en zal, nu een steeds groter deel komt van minder cyclische activiteiten, de komende jaren alleen maar beter voorspelbaar worden. Na de overname van Meggitt staat er bijna 12 miljard dollar schuld op de balans, maar met een vrije kasstroom van 2,6 miljard dollar (geschat voor 2023) kan die snel worden teruggebracht, zonder dat dat ten koste gaat van het dividend, dat Parker al 66 jaar op rij verhoogt.Het jaarlijkse dividend voor aandeelhouders is 670 miljoen dollar. De rest van de vrije kasstroom kan naar schuldvermindering. Bovendien groeit de kasstroom jaarlijks, net als het dividend, dat in 2022 met 29 procent werd verhoogd naar 1,33 dollar per kwartaal. In de voorbije vijf jaar trok het bedrijf al vier keer het dividend met meer dan 15 procent op. ConclusieHet bedrijf is bij uitstek geschikt voor een dividendportefeuille, waarin het misschien wel het mooiste aandeel voor de lange termijn is. Zelfs nu de beurskoers niet ver verwijderd is van de hoogste koers ooit, is het aandeel met een geschatte koers-winstverhouding van iets meer dan 16 aantrekkelijk gewaardeerd. Net als het dividend kan de koers nog hoger. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 319,80 dollarTicker: PH USISIN-code: US701094104Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 41,06 miljard dollarK/w 2022: 19Verwachte k/w 2023: 16Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 1,7%