Rieter Holding, genoteerd op de Zwitserse beurs, heeft een rijke geschiedenis. Het is opgericht in 1795, toen Johann Jacob Rieter een handelshuis in katoen en exotische specerijen startte. Vrij snel werd het ook een productiebedrijf van spinnerijen. De beursnotering volgde in 1985. Intussen is Rieter Holding 's wereld grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels, met een marktaandeel van 30 procent, achttien productievestingen in tien landen en 5.500 personeelsleden, van wie er 16,5 procent in Zwitserland werken. De groep heeft drie businessunits: machines en systemen, componenten en dienst na verkoop. Rieter is dus actief in de textielsector, die op de lange termijn meegroeit met de wereldbevolking en het beschikbaar inkomen, gemiddeld met 2 tot 3 procent per jaar. Maar van jaar tot jaar zijn er grote verschillen. De textielsector is heel conjunctuurgevoelig. In het coronajaar 2020 leed de groep 25 procent omzetverlies tot 573 miljoen Zwitserse frank (CHF) en een nettoverlies van 89,8 miljoen. In 2021 was er een fors herstel met een omzet van 969,2 miljoen Zwitserse frank en een nettowinst van 29,6 miljoen. In de eerste helft van dit jaar ging de winstgevendheid weer de verkeerde kant op, ondanks een orderboek van 869,4 miljoen Zwitserse frank (tegenover 570 miljoen gemiddeld in de voorbije vijf jaar) en een forse omzettoename van 400,5 naar 620,6 miljoen frank (+55%,). Dat laatste dankt Rieter deels aan recente overnames, die 68,9 miljoen bijdroegen. De bedrijfskosten stegen echter nog spectaculairder van 275,8 naar 490,5 miljoen, zodat het nettoresultaat weer 25,2 miljoen frank onder nul dook. De overnames moeten Rieter voorbereiden op de verschuiving in de textielsector. Het belang van China neemt af, ten voordele van landen als Turkije en India. Het management werkt ook aan een actieplan om de winstgevendheid op te krikken en wil grond (75.000 m²) in de buurt van het hoofdkantoor in Winterthur te gelde maken. Voorts rekent het de prijsverhogingen almaar meer door. Toch gaat het bedrijf voor dit jaar uit van een lagere bedrijfswinst. Rieter is wel financieel gezond.De volatiele resultaten resulteerden in een rollercoaster op de beurs. Begin 2018 piekte de koers van het aandeel in de buurt van 250 Zwitserse frank, om in 2020 terug te vallen tot zowat 75 frank. In 2021 volgde een spectaculair koersherstel tot boven 225 frank. De afkoelende wereldeconomie deed het aandeel dit jaar weer afglijden richting het dieptepunt van 2020. De activiteiten van Rieter liggen in het verlengde van die van Picanol, de Belgische wereldmarktleider in weefmachines, die over afzienbare tijd een onderdeel wordt van Tessenderlo Group. Topman Luc Tack bezit zo'n 15 procent in Rieter Holding. Het gaat duidelijk om een minderheidsbelang, een geldbelegging, en nog geen industriële investering. Maar dat kan uiteraard veranderen.ConclusieRieter Holding is onze tip van de week omdat de koers dicht bij een tienjarig dieptepunt staat. De waardering is laag voor een wereldleider, weliswaar in een cyclische nichemarkt: onder de boekwaarde (0,9 keer), 0,3 keer de omzet en 5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda). Dit soort aandelen moet je oppikken in moeilijke economische tijden en met een fraaie meerwaarde verkopen als de conjunctuur weer hoogtij viert.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 81,30 Zwitserse frankTicker: RIEN SWISIN-code: CH0003671440Markt: ZürihBeurskapitalisatie: 383,6 miljoen Zwitserse frankK/w 2021: 4,5Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -56%Koersverschil sinds jaarbegin: -53%Dividendrendement: -