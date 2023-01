De halvering van het aandeel tegenover de piek van eind 2021 biedt risicobewuste beleggers een ultieme instapkans.

Solaris Resources noteert zo'n 60 procent onder zijn historische piek. Intussen maakten de Canadezen stevige vorderingen met de ontwikkeling van het Warintza-koperproject in Ecuador. Het eerste uitgebreide boorprogramma in Warintza Central, dat eind 2020 opstartte, mondde in april 2022 uit in een forse uitbreiding van de grondstoffenreserves. De indicatieve resource bedroeg 579 miljoen ton, met een ertsgraad van 0,59 procent koperequivalent. De inferred (minder zekere) resource tikte af op 887 miljoen ton van 0,47 procent koperequivalent. Het boorprogramma toonde daarnaast aan dat het project nog verschillende andere ertsrijke gebieden bevat.

...

Solaris Resources noteert zo'n 60 procent onder zijn historische piek. Intussen maakten de Canadezen stevige vorderingen met de ontwikkeling van het Warintza-koperproject in Ecuador. Het eerste uitgebreide boorprogramma in Warintza Central, dat eind 2020 opstartte, mondde in april 2022 uit in een forse uitbreiding van de grondstoffenreserves. De indicatieve resource bedroeg 579 miljoen ton, met een ertsgraad van 0,59 procent koperequivalent. De inferred (minder zekere) resource tikte af op 887 miljoen ton van 0,47 procent koperequivalent. Het boorprogramma toonde daarnaast aan dat het project nog verschillende andere ertsrijke gebieden bevat.In februari 2021 werd Warintza West ontdekt, gevolgd door Warintza East in juli 2021 en Warintza South in januari 2022. De drie gebieden zijn elk minstens zo groot als Central. Het plan is de ontginning te starten met een starter pit van 287 miljoen ton ertsmateriaal met een hogere gemiddelde ertsgraad van 0,79 procent koperequivalent. Daardoor zullen de kasstromen tijdens de eerste acht productiejaren bovengemiddeld zijn (mogelijk tot 2 miljard dollar per jaar), en loopt de terugverdientijd van de bouwinvestering (wellicht zo'n 3 miljard dollar) terug tot nauwelijks twee jaar.Sinds eind 2021 wordt volop geboord om de tonnage van de starter pit met hogere ertsgraden in Central te verdubbelen en om Warintza East beter in kaart te brengen. Warintza West werd al deels getest. Warintza South komt dit jaar aan bod. In de eerste jaarhelft komt er een nieuwe schatting van de resources, die een verdrievoudiging van de indicatieve resources beoogt. In 2022 zette Solaris belangrijke stappen, die het ontwikkelingsrisico aanzienlijk verminderden. Het heeft een overeenkomst met de nationale elektriciteitsmaatschappij van Ecuador aangekondigd, voor de afname van goedkope elektriciteit op basis van waterkracht. Het versterkte ook de samenwerkingsverbanden met de lokale bevolking. De belangrijkste stap was de ondertekening van een investeringscontract met de overheid. Dat contract verzekert een stabiel regelgevend en fiscaal kader voor het project tot in 2066. Er zijn internationale gerechtelijke beschermingsmechanismen ingebouwd, naast belastingvoordelen die het rendement van het project verbeteren. Bovendien ziet de overheid het project als prioritair, wat een vergunning theoretisch mogelijk maakt in 2024 en de start van de bouw van het project vanaf 2025. Een andere belangrijke beslissing was de oprichting van Solaris Exploration eind 2021. De bedoeling is het kroonjuweel Warintza te behouden en alle andere projecten in portefeuille onder te brengen in Solaris Exploration. De aandeelhouders zullen aandelen Solaris Exploration ontvangen volgens een nog te bepalen verhouding. Later volgt een aparte beursnotering.ConclusieDe halvering van het aandeel Solaris Resources tegenover de piek van eind 2021 biedt risicobewuste beleggers een ultieme instapkans. Warintza heeft alle kwaliteiten om gekocht te worden door een grondstoffenreus. De vooruitzichten voor koper op de middellange termijn zijn bijzonder gunstig, maar worden op de korte termijn overschaduwd door de recessievrees. Het team rond de hoofdaandeelhouder, Richard Warke, weet hoe aandeelhouderswaarde te creëren. Solaris Exploration biedt beleggers een gratis optie op een nieuw succesverhaal. We mikken dit jaar op koersherstel tot minstens 10 Canadese dollar. Bij een overname is 12 tot 15 Canadese dollar realistisch. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 7,31 Canadese dollarTicker: SLS CNISIN-code: CA83419D2014Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 887,5 miljoen Canadese dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -50%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: -