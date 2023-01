Sysco noteert met een korting in plaats van een premie tegenover de S&P500-index.

Sysco is met een jaaromzet van 68,6 miljard dollar de grootste distributeur van voedingsmiddelen ter wereld. Het heeft 17 procent in handen van de Amerikaanse foodservicemarkt van circa 300 miljard dollar. De concurrent US Food volgt op ruime afstand met een marktaandeel van 11 procent. De Verenigde Staten vertegenwoordigen ruim 70 procent van de omzet van het concern. Afnemers zijn vooral restaurants, ziekenhuizen en scholen. De Noord-Amerikaanse markt kent een bescheiden groei, heeft lage toetredingsdrempels en is zeer competitief. Daardoor zijn de winstmarges vrij laag. Sysco treedt op als consolidator en wint marktaandeel.Op de investeerdersdag in 2021 lanceerde Sysco een nieuwe strategie, die als doel heeft de omzetgroei te versnellen. Het bedrijf wil tegen eind volgend jaar 1,5 keer zo snel als de markt groeien en de winst per aandeel moet ruim 30 procent boven het pre-coronaniveau van 2019 uitkomen. Investeringen in digitalisering, marketing en logistiek moeten de klantervaring verbeteren en daarmee de groei stimuleren. Tegelijk streeft Sysco naar een kostenreductie van 750 miljoen dollar. De groothandelaar ligt op koers om de doelstellingen te halen. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2023, dat eind juni eindigt, werd de omzet met 16,2 procent opgevoerd. Op de Amerikaanse thuismarkt steeg de omzet met 17 procent.De hoge inflatie kan roet in het eten gooien. Consumenten zien hun koopkracht afnemen en zouden minder vaak buitenshuis kunnen eten. Vooralsnog is daar geen sprake van en doen restaurants over het algemeen goede zaken.Sysco genereerde in de coronacrisis een goede kasstroom en verhoogde het dividend. Sinds de beursgang in 1970 neemt het dividend elk jaar toe. Dit jaar komt het naar verwachting op 1,96 dollar per aandeel uit. Dankzij zijn schaalgrootte heeft het bedrijf een concurrentievoordeel en behaalt het hogere winstmarges dan sectorgenoten. Sysco heeft een vrij hoge leverage, maar wil zijn solide investment grade-rating behouden.Vergeleken met de piek tijdens de coronacrisis is de verhouding tussen de nettoschuld en de bedrijfskasstroom (ebitda) gedaald naar 3,1. Die zal naar verwachting verder zakken richting 2,5 tot 2,7. Het bedrijf ziet ruimte om zo'n 1,5 miljard dollar naar de aandeelhouders terug te sluizen, in de vorm van een dividend en de inkoop van eigen aandelen. Sinds 2015 is meer dan 14 miljard dollar teruggevloeid naar de aandeelhouders.Het bedrijf blijft op overnamepad. Het vizier is onder meer gericht op distributeurs op de thuismarkt die gespecialiseerd zijn in een bepaalde keuken. Zo nam Sysco in 2021 de groothandel in Italiaans eten Greco & Sons over. Daarnaast ziet Sysco overnamekansen in onderontwikkelde markten als Canada en het Verenigd Koninkrijk. Voorts zoekt het naar mogelijkheden om cash & carry-groothandelsvestigingen over te nemen in Latijns-Amerika.ConclusieNa de crash op het hoogtepunt van de coronapandemie is de koers weer ruimschoots verdubbeld. Het aandeel noteert tegen 17 keer de consensusschatting van 4,71 dollar voor het boekjaar 2024 en is daarmee zeker niet te duur. In de tien jaar voor de coronacrisis noteerde Sysco altijd tegen een flinke premie vergeleken met de S&P500. Die is nu omgeslagen in een korting, want de index noteert tegen bijna 20 keer de verwachte winst voor dit jaar. Dat is niet terecht, gegeven de ongekende marktpositie en het defensieve karakter van Sysco. Het dividendrendement maakt het aandeel ook voor dividendbeleggers attractief. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 77,30 dollarTicker: SYY USISIN-code: US8718291078Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 39,17 miljard dollarK/w 2022: 24Verwachte k/w 2023: 18,5Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 2,4%