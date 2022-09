Analisten ramen de waarde van VW-dochter Porsche op 60 tot 80 miljard euro.

De Volkswagen-groep is een van grootste autoconstructeurs in de wereld en veruit de grootste van Europa. De merkenportefeuille is de sterkste ter wereld, met Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentleyvoor de personenwagens en Scania, MAN en Navistar in het segment van de vrachtwagens. Maar voor de rendabiliteit van de groep is het ene merk een pak belangrijker dan het andere. Daarom ook draait het bij VW al maanden om de beursgang van dochter Porsche.

...

De Volkswagen-groep is een van grootste autoconstructeurs in de wereld en veruit de grootste van Europa. De merkenportefeuille is de sterkste ter wereld, met Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentleyvoor de personenwagens en Scania, MAN en Navistar in het segment van de vrachtwagens. Maar voor de rendabiliteit van de groep is het ene merk een pak belangrijker dan het andere. Daarom ook draait het bij VW al maanden om de beursgang van dochter Porsche. Onlangs bevestigde de bedrijfsleiding nog maar eens dat die IPO er komt, ondanks de turbulente tijden voor de economie en de beurzen. Al kan dit ook wél het goede moment zijn om Porsche apart te laten noteren. Een recessie treft luxemerken veel minder dan merken in het lage of middensegment. Volkswagen wil Tesla Motors naar de troon steken en tegen 2025 de grootste producent en verkoper van elektrische wagens worden. In het tweede kwartaal van 2022 was het aandeel van elektrische wagens in de totale verkoop nog maar 5,6 procent, maar dat is wel meer dan de 3,4 procent van hetzelfde kwartaal van vorig jaar en het zit in de vooropgestelde vork van 5 tot 6 procent. Maar om een topspeler in elektrische wagens te worden, moet dat percentage naar 20 procent in 2025 en 25 procent in 2026, om tegen 2030 de helft van de verkochte wagens uit te maken. Volgens het nieuwe investeringsprogramma 2022-2026, dat eind vorig jaar is bekendgemaakt, trekt VW 159 miljard euro uit om die ambitie waar te maken. We moeten de beursgang van dochter Porsche ook en vooral zien in het kader van de financiering daarvan. Het luxemerk staat met 149.000 voertuigen in het tweede kwartaal maar voor iets meer dan 7 procent van het aantal verkochte wagens, maar het leverde wel 25 procent van de bedrijfswinst (ebit). De hoge waardering van het wel apart genoteerde Ferrarien Tesla Motors steekt de ogen uit. Analisten kleven op Porsche een waarde van 60 tot 80 miljard euro, aan de bovenkant van de vork en zowat de huidige beurswaarde van de Volkswagen-groep. Het is nu wachten op de details van de IPO. Het tweede kwartaal gaf op groepsniveau een gemengd beeld. Door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en de oorlog in Oekraïne daalde het aantal verkochte voertuigen van 2,55 naar 1,98 miljoen (-22,4%). Toch steeg de omzet licht (+3,3%). Dat is mee te danken aan de 2 miljard euro omzetbijdrage van de overgenomen Amerikaanse vrachtwagenproducent Navistar(geconsolideerd sinds juli 2021).Ondanks de beperkte omzettoename zakte het bedrijfsresultaat (ebit) van 6,546 naar 4,505 miljard euro (-31%), maar het bleef wel boven de analistenconsensus van 4,1 miljard. Dat houdt wel een daling van de ebit-marge in van 9,7 naar 6,5 procent. De nettowinst zakte met ruim 22 procent, van 5,04 naar 3,914 miljard euro. De nettokaspositie bedroeg eind juni 28,21 miljard euro. ConclusieVolkswagen is onze tip van de week, omdat het een goed uitgebalanceerde, financieel gezonde groep is met een sterke merkenportefeuille, inclusief het iconische merk Porsche. Bovendien heeft de grote ambities, als uitdager van Tesla Motors in elektrische wagens. Daarvan is niets terug te vinden in de waardering van de groep, die enkel focust op tijdelijke problemen. Tegen afgerond 5 keer de verwachte winst voor 2022 en 0,5 keer de boekwaarde is het aandeel te goedkoop. De geplande beursgang van de winstmachine Porsche moet voor koersanimo kunnen zorgen. De grootste autobouwer van Europa verdient een beduidend hogere waardering.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 152,00 euroTicker: VOW3 GYISIN-code: DE0007664039Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 85,80 miljard euroK/w 2021: 4,5Verwachte k/w 2022: 5Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 5,3%