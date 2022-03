Applaus op alle banken voor de jaarcijfers van Deceuninck. Maar de forse inflatieopstoot zadelde de specialist in ramen en deuren toch op met een probleem.

Tot vorige zomer was het aandeel van Deceuninck een van de sterkste stijgers op Euronext Brussel (afgerond +80%). Daarin is verandering gekomen. De koers noteert nu een derde lager dan de piek net boven 4 euro. Uit zowel de halfjaar- als de jaarcijfers blijkt een forse groei van de omzet, maar een minder sterke evolutie van de winst. Toch blijven de marktomstandigheden de komende jaren structureel gunstig, met dank aan de Europese Green Deal. Dat daardoor veel middelen worden vrijgemaakt voor de renovatie van gebouwen, zal de omzet en de winst een boost geven.

...

Tot vorige zomer was het aandeel van Deceuninck een van de sterkste stijgers op Euronext Brussel (afgerond +80%). Daarin is verandering gekomen. De koers noteert nu een derde lager dan de piek net boven 4 euro. Uit zowel de halfjaar- als de jaarcijfers blijkt een forse groei van de omzet, maar een minder sterke evolutie van de winst. Toch blijven de marktomstandigheden de komende jaren structureel gunstig, met dank aan de Europese Green Deal. Dat daardoor veel middelen worden vrijgemaakt voor de renovatie van gebouwen, zal de omzet en de winst een boost geven. Dat zien we ook al in de jaarcijfers. 2021 leverde een omzet van 838,1 miljoen euro (404 miljoen euro of +39,8% in de eerste zes maanden). Dat is een record en een stijging met 30,5 procent tegenover de 642,2 miljoen euro van 2020. Deceunick doet ook zo'n 3 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting. Dat resultaat is te danken aan de sterke residentiële bouwmarkt, die wordt ondersteund door de hogere spaartegoeden van de gezinnen, die minder hebben uitgegeven tijdens de coronacrisis, en door de fiscale stimulansen voor renovaties. Een bijzondere vermelding verdienen de divisie Europa (bijna 30% omzettoename), en nog meer de afdeling Turkije en de opkomende markten (47% omzetklim). Enkel Noord-Amerika bleef achter met 15 procent.Maar voor de specialist in ramen en deuren was de forse inflatieopstoot toch een probleem. Deceuninck kon zijn hogere kosten maar met een vertraging van drie maanden doorrekenen. Dat effect kunnen we afleiden van de evolutie van de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda). Daar komen we voor 2021 weliswaar ook uit op een record van 97,7 miljoen euro (vorige piek 93 miljoen euro), maar dat komt vooral door de spectaculaire toename in de eerste jaarhelft. In het tweede halfjaar is er, ondanks een omzetstijging met 23 procent, een terugval met net geen 20 procent (-19,8% of van 58,2, naar 46,7 miljoen euro). Dat komt ongeveer 5 procent onder de analistenconsensus uit. Op jaarbasis daalt de ebitda-marge met 170 basispunten (1,7%), van 13,4 naar 11,7 procent, door de stevige terugval van 16,5 procent in de tweede helft van 2020 naar 10,8 procent in de periode van juli tot december 2021. De ebitda-marge in Noord-Amerika stond extra onder druk door de moeilijke arbeidsmarkt. De nettowinst kwam uit op 37,2 miljoen euro (0,25 euro per aandeel), tegenover 25,6 miljoen euro (0,18 euro per aandeel voor 2020). De stijging in het werkkapitaal zorgt ervoor dat de netto financiële schuld weer lichtjes is opgelopen van 55,5 miljoen euro eind 2020 naar 61,7 miljoen euro eind december 2021. Maar de netto financiële schuld blijft erg laag tegen 0,6 keer de aangepaste ebitda. De nieuwe CEO, Bruno Humblet, meldde dat hij voor dit jaar een verdere omzetgroei verwacht. De kosteninflatie en de krapte op de arbeidsmarkt blijven uitdagingen om de rendabiliteit mee te laten groeien. Vorige zomer namen we deels winst op de positie die we in de voorbeeldportefeuille hadden in Deceuninck. Sindsdien is het aandeel stevig teruggevallen en overwegen we onze positie weer aan te vullen. Want tegen 9 keer de verwachte winst, 1,2 keer de boekwaarde en tegen een verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 4 voor 2022 is het aandeel opnieuw ondergewaardeerd en weerspiegelt de koers niet de rooskleurige vooruitzichten voor de volgende jaren. Zodra de kosteninflatie onder controle is, is een terugkeer van de beurskoers richting 4 euro absoluut mogelijk. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 2,60 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 367,2 miljoen euroK/w 2021: 10 Verwachte k/w 2022: 9Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 2,2%