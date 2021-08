Een van de sterkste stijgers op Euronext Brussel dit jaar is Deceuninck. De marktomstandigheden blijven gunstig, maar een recordmarge zit er dit jaar wellicht niet in.

Een van de sterkste stijgers op Euronext Brussel dit jaar is Deceuninck, met afgerond een koersstijging van 90 procent. Dat is volkomen terecht op basis van de sterke groei die het bedrijf in de eerste zes maanden heeft neergezet. We namen het aandeel op in de voorbeeldportefeuille omdat de sterkte van het management toen niet werd weerspiegeld in de waardering. De Europese Green Deal, waardoor ook heel wat middelen worden vrijgemaakt voor de renovatie van gebouwen, zal de komende jaren bovendien nog een boost geven aan de omzet en de winst. De eerste zes maanden leverden een omzet van 404 miljoen euro op, bleek uit een update in juli. Dat is 39,8 procent beter dan de 289 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar, maar ook bijna 30 procent beter dan de 312 miljoen euro in de eerste helft van 2019. De analisten waren uitgegaan van een omzetsprong die maar de helft zo groot was. Die stijging was te danken aan de sterke residentiële bouwmarkt en het al gedeeltelijk doorrekenen van de hogere grondstoffenprijzen. De traditionele achterblijver Europa scoorde nu wel uitstekend met 53,9 miljoen euro meer omzet (+36,7%, van 147 naar 200,9 miljoen euro). Maar in relatieve termen waren Turkije en de opkomende markten de sterkste groeier (+64,3% tot 112,3 miljoen euro). Noord-Amerika was deze keer de achterblijver (+22,8% tot 90,7 miljoen euro), maar de omzet in die regio was de voorbije jaren al sterk toegenomen. Het was tot midden augustus wachten om de impact op de winst te zien. Dat effect was er zeker, met een forse klim van de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) van 27,8 miljoen euro in de eerste helft van 2020 naar 51 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar (+83,4%). Ook tegenover de 30,2 miljoen van de eerste helft van 2019 is dat een fameuze sprong. Op jaarbasis stijgt de ebitda-marge van 9,6 naar 12,6 procent. Dat is de hoogste ebitda-marge sinds 2015, maar wel onder de 14,4 procent marge in de tweede helft van 2020. Vooral in Noord-Amerika bleef de ebitda-marge achter door de moeilijke arbeidsmarkt. CEO en referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout liet verstaan dat hij erg teleurgesteld zou zijn als het record van 93 miljoen euro dit jaar niet sneuvelt. De beoogde ebitda-marge van 15 procent (bedrijfskasstroom tegenover omzet) zal wel voor de komende jaren zijn. De fors gestegen grondstoffenprijzen zullen vooral in Europa nog verder worden doorgerekend en ook de situatie in Noord-Amerika zal nog niet meteen normaliseren. De nettowinst kwam uit op 20,6 miljoen euro, of 0,15 euro per aandeel, tegenover een nettoverlies van 3,4 miljoen euro in de eerste helft van 2020 en -1,2 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2019. Door de sterke resultaten is de netto financiële schuld fors gezakt van 118,4 miljoen euro op 30 juni 2020 naar 97 miljoen euro eind juni 2021. Daardoor is de verhouding tussen de netto financiële schuld en de aangepaste ebitda teruggevallen van 2,0 keer naar 0,9 keer. ConclusieSinds we het aandeel eind oktober 2020 opnamen in de voorbeeldportefeuille, is de koers gestegen met ruim 150 procent. De marktomstandigheden blijven gunstig, maar een recordmarge zit er dit jaar wellicht niet in. Tegen ruim 15 keer de verwachte winst, 1,5 keer de boekwaarde en een verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 7,5 voor 2021 is het aandeel fair gewaardeerd. Op termijn zijn koersen boven 4 euro mogelijk. Maar voor de korte termijn verlagen we tijdelijk het advies en nemen we gedeeltelijk winst op onze positie in de voorbeeldportefeuille. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 3,91 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 514 miljoen euroK/w 2020: - Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +154%Koersverschil sinds jaarbegin: +92%Dividendrendement: 1,4%