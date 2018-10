Total casht hogere olieprijzen

De olieprijzen van 85 dollar per vat bewijzen het gelijk van Total. De voorbije jaren investeerde de Franse energiereus in de verhoging van zijn productiecapaciteit van olie en gas, ervan overtuigd dat er op de oliemarkten nog mooie tijden in het verschiet lagen. Nu passen alle puzzelstukken in elkaar. In het eerste halfjaar steeg de aangepaste nettowinst met 28 procent tot 3,6 miljard dollar, dankzij een combinatie van hogere prijzen voor fossiele brandstoffen op de wereldmarkten en een hogere productie bij lagere kosten bij Total. Die mix zal ook de resultaten in de tweede jaarhelft ondersteunen. De resultaten in de eerste jaarhelft rusten op een olieprijs van gemiddeld 65 dollar per vat. Total zegt dat op jaarbasis een stijging van olieprijs met 10 dollar per vat l...