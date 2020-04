Bij een olieprijs van 35 dollar per vat is het dividend op langere termijn niet houdbaar, tenzij door extra schulden te maken.

Ook voor Total is de wereld helemaal veranderd. Tot twee keer toe zelfs. Eerst decimeerde de coronacrisis de vraag naar olie met meer dan 20 procent. Daarna begonnen de grootste twee producenten, Saudi-Arabië en Rusland, een prijsoorlog. De combinatie van een ingestorte vraag en een heel ruim aanbod joeg de olieprijs de dieperik in. Kostte een vat ruwe Noordzee-olie vorig jaar gemiddeld meer dan 60 dollar, dan betaal je daar nu ongeveer 30 dollar voor. De halvering van de prijzen verplicht Total zijn businessmodel te herzien. Alle plannen, van de investeringen tot de dividendpolitiek, waren gebaseerd op een olieprijs van 60 dollar per vat. Die kunnen dus worden opgeborgen, ook al is Total tijdelijk goed bestand tegen lagere prijzen, dankzij relatief lage productiekosten en een sterke balans. De resultaten van 2019 zijn nog een reflectie van een wereld met een olieprijs van minstens 60 dollar per vat. In vergelijking met 2018 daalde de olieprijs weliswaar met 8 procent en de gasprijs zelfs met 38 procent, maar de aangepaste nettowinst van Total daalde slechts met 13 procent tot 11,8 miljard dollar. Total kon de schade beperken dankzij een verhoging van de productie van fossiele brandstoffen met 9 procent. In de petrochemische divisie kampte het bedrijf met lagere marges, maar dat is een vertrouwd fenomeen als de voorraden van geraffineerde producten hoog zijn en de olieprijs ook vrij hoog staat. 2019 was een behoorlijk jaar. De aantrekkelijke cashflows lieten het bedrijf toe de winsten te delen met de aandeelhouders. Van de operationele cashflow van 24,6 miljard dollar werd slechts 17 miljard dollar besteed aan investeringen. Het bedrijf keerde voor 6,6 miljard dollar aan dividenden uit, goed voor 2,68 euro per aandeel. Daarnaast kocht Total voor 1,75 miljard dollar eigen aandelen in. Voor de aandeelhouder leverde dat een return van 10 procent op. Total beloofde ook een stijging van het dividend met 5 procent per jaar.Voor dit jaar kunnen die rekensommen de vuilnisbak in. De crash van de olieprijzen lokte ook een crash van het aandeel uit. De koers halveerde ruim, om de voorbije dagen gedeeltelijk te herstellen. Total maakte op 23 maart een inschatting van de nieuwe realiteit. Bij een olieprijs van 35 dollar per vat zal de operationele cashflow dit jaar met 9 miljard dollar dalen, tot ongeveer 18 miljard dollar. Total schroeft de investeringen terug tot 14 miljard dollar, zodat er nog een vrije cashflow van 4 miljard dollar overblijft. Dat is niet genoeg om het dividend te blijven financieren. Maar Total beschikt over een sterke balans, met een nettoschuld die slechts 20 procent van het eigen vermogen bedraagt. Dat laat ruimte om tijdelijk schulden te maken om het dividend op peil te houden. Voor 2020 zou dat betekenen dat de schuldgraad stijgt tot 23 procent. Dat blijft binnen de perken. Total schrapt dit jaar het resterende inkoopprogramma van eigen aandelen. Er was al 0,5 miljard dollar besteed. De resterende 1,5 miljard dollar wordt in het bedrijf gehouden. Dat scenario is omgeven door grote onzekerheden. Een herstel van de prijs richting 60 dollar per vat is niet voor morgen.ConclusieHet dividendrendement van bijna 8 procent oogt aantrekkelijk, maar bij een olieprijs van 35 dollar per vat is het dividend op langere termijn niet houdbaar, tenzij door extra schulden te maken. Total kan dat op kortere termijn aan, maar op langere termijn is een herstel van de olieprijs een must. De onzekerheid op de oliemarkt is groot. Het advies gaat daarom naar houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 33,1 euroTicker: FPISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 88 miljard eurok/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 17Koersverschil 12 maanden: -33%Koersverschil sinds jaarbegin: -31%Dividendrendement: 7,8%