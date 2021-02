De Franse oliereus spartelde als een van de betere in de sector door een moeilijk 2020.

De Franse producent van fossiele brandstoffen verandert zijn naam naar TotalEnergies, om te benadrukken dat de onderneming werk maakt van een strategische ommezwaai. Het bedrijf wil de volgende tien jaar minder afhankelijk worden van de verkoop van olie, en meer investeren in de productie van vloeibaar aardgas (lng), hernieuwbare energie en elektriciteitsproductie- en verkoop. Het aandeel van de olieverkoop in de omzet moet tegen 2030 dalen van 55 naar 30 procent. Dit jaar gaat 20 procent van het investeringsbudget naar groenestroomprojecten. De weg naar een groener businessmodel is nog lang voor een onderneming die tot enkele jaren geleden nog volop inzette op een verhoging van de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen. De winst zal daarom ook het volgende decennium grotendeels blijven teren op de verkoop van aardolie- en aardgas. Total heeft wel als grote voordeel dat zijn kostenstructuur bij de laagste in de sector is.Op korte termijn moet Total het hoofd bieden aan de coronacrisis. De combinatie van een fel gedaalde vraag en een mondiale overproductie deed de olieprijs in het voorjaar kelderen tot minder dan 20 dollar per vat. Over heel 2020 kreeg Total een gemiddelde prijs van 41,8 dollar per vat voor zijn fossiele brandstoffen. De productie daalde met 5 procent. Door de lagere vraag naar brandstoffen en de grote voorraden gleden ook de raffinagemarges onderuit, wat de winstgevendheid van de petrochemische divisie zwaar onder druk zette. Het eindresultaat van 2020 was dus niet fraai. De aangepaste nettowinst daalde met 66 procent tot 4,1 miljard dollar, goed voor een winst van 1,43 dollar per aandeel. Het gerapporteerde nettoresultaat dook zelfs stevig in het rood door een afwaardering van 8,5 miljard dollar op de Canadese teerzanden in de portefeuille. De oliewinning uit die teerzanden wordt te duur en te vervuilend om in stand te houden. Het risico op verdere afwaarderingen van de oliereserves zal alle oliebedrijven nog lang achtervolgen.De zwakke business zette ook de cashflows onder druk, die van groot belang zijn voor de financiering van het dividend, wat voor veel beleggers hét argument blijft om te investeren in bedrijven als Total. In 2020 verdiende Total een operationele cashflow van 14,8 miljard dollar, waarvan 13 miljard dollar opging aan nieuwe investeringen. Dat betekent dat Total moest lenen om het ongewijzigde dividend van 2,64 euro per aandeel te handhaven. Daarvan wordt dit jaar nog 0,66 euro betaald. Total kan vasthouden aan een stabiel dividendbeleid, dankzij de sterke balans. De nettoschulden blijven beperkt tot 21 procent van het eigen vermogen.Dit jaar valt een krachtig herstel van de resultaten te verwachten. De productiediscipline bij het oliekartel OPEC en de hoop op een krachtig economisch herstel later dit jaar tilden de olieprijs de voorbije weken naar 60 dollar per vat. Het herstel sijpelde in het vierde kwartaal van vorig jaar al door in de resultaten van Total. Met een aangepaste winst van 1,3 miljard dollar klopte het bedrijf de verwachtingen. 2021 kan veel beter worden, als het herstel van de olieprijzen standhoudt, maar de onzekerheid blijft groot. ConclusieTotal spartelde als een van de betere in de sector door een moeilijk 2020. Het herstel van de olieprijzen belooft beterschap in 2021, terwijl het dividend overeind blijft. De waardering is aantrekkelijk, maar op de langere termijn blijft de transitie naar een klimaatneutrale economie wegen op de oliebedrijven. Het advies blijft 'houden'.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 34,4 euroTicker: FPISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 91,4 miljard eurok/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 7,5%