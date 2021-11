Het bedrijf zegt dat het klimaat en winst kan verzoenen.

De aandeelhouders van TotalEnergies hinken op twee gedachten. Aan de ene kant bakt het bedrijf zoete broodjes bij de hoge olie- en gasprijzen, maar aan de andere kant werpt de klimaattransitie een lange schaduw over de producenten van fossiele brandstoffen. Het bedrijf claimt dat het op termijn de transitie naar schonere energie kan verzoenen met een winstgevendheid die waarde blijft scheppen voor de aandeelhouders. Een sterke cashflow uit de fossiele business maakt het mogelijk om te investeren in hernieuwbare energie en lng. Bij een olieprijs van 50 dollar per vat rekent het bedrijf op een stijging van de cashflow met 5 miljard dollar tegen 2026, goed voor een rendement op eigen vermogen van 12 procent in 2026. Bij elke stijging van de olieprijs met 10 do...

De aandeelhouders van TotalEnergies hinken op twee gedachten. Aan de ene kant bakt het bedrijf zoete broodjes bij de hoge olie- en gasprijzen, maar aan de andere kant werpt de klimaattransitie een lange schaduw over de producenten van fossiele brandstoffen. Het bedrijf claimt dat het op termijn de transitie naar schonere energie kan verzoenen met een winstgevendheid die waarde blijft scheppen voor de aandeelhouders. Een sterke cashflow uit de fossiele business maakt het mogelijk om te investeren in hernieuwbare energie en lng. Bij een olieprijs van 50 dollar per vat rekent het bedrijf op een stijging van de cashflow met 5 miljard dollar tegen 2026, goed voor een rendement op eigen vermogen van 12 procent in 2026. Bij elke stijging van de olieprijs met 10 dollar per vat, komt daar 3 miljard dollar cashflow bij.Tegen 2030 wil TotalEnergies zijn energieproductie verhogen met 30 procent als antwoord op de stijgende wereldvraag naar energie, maar de samenstelling van die energie zal veranderen. De exploratie van fossiele brandstoffen blijft op middellange termijn de belangrijkste bron van winst en cashflow van het bedrijf. TotalEnergies verwacht dat de vraag naar olie dit decennium zal pieken. Ook de olieproductie van TotalEnergies zal dit decennium een top bereiken. De productie van aardgas zit in de lift. De mondiale lng-markt groeit met 5 tot 7 procent per jaar, gezien aardgas gezien wordt als de transitiebrandstof naar een klimaatneutraal energiesysteem. TotalEnergies zal tegen 2025 zijn productiecapaciteit van lng hebben verhoogd met 30 procent, en zal 10 procent van de wereldmarkt in handen hebben.De cashflow zal ook worden ondersteund worden door investeringen in hernieuwbare energie en in de productie van elektriciteit. TotalEnergies wil tegen 2030 een van de grootste vijf producenten van hernieuwbare energie worden. Het jaarlijkse investeringsbudget van 12 tot 15 miljard dollar tussen 2022 en 2025 wordt aangepast aan die nieuwe strategie. De helft van de investeringen vloeit naar het behoud van de productiecapaciteit van fossiele brandstoffen, de andere helft is bestemd om groei te realiseren in productiecapaciteit van hernieuwbare energie en lng. TotalEnergies wil een sterke balans behouden, wat het bedrijf toelaat om 40 procent van de extra cash die olieprijzen boven 60 dollar opleveren, uit te keren aan de aandeelhouders via de inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf zal in het vierde kwartaal 1,5 miljard dollar aandelen inkopen.De resultaten van het derde kwartaal mochten gezien worden. De aangepaste nettowinst van 4,8 miljard dollar is ruim vijf keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het vierde kwartaal belooft nog beter te worden dankzij de aanhoudend hoge olieprijzen. Die hoge prijzen worden ondersteund door de productiediscipline van de OPEC-leden, de lage voorraden en de lage investeringen in nieuwe productiecapaciteit. TotalEnergies verwacht ook een hoge aardgasprijs tot in het tweede kwartaal van volgend jaar, als gevolg van de lage voorraden en een aanhoudend hoge vraag.ConclusieDankzij de stijging van de olie- en gasprijzen hebben de resultaten zich spectaculair hersteld van de coronacrisis. De waardering is met een koers-winstverhouding van minder dan 9 en een dividendrendement van ruim 6 procent goedkoop te noemen, maar in het licht van de klimaattransitie is de appetijt van beleggers om te investeren in oliemajors als TotalEnergies flink bekoeld. Het bedrijf zegt dat het klimaat en winst kan verzoenen door te investeren in hernieuwbare energie en lng. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 43 euroTicker: TTEISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie:132 miljard eurok/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 8,5Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: 6,1%