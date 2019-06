Murray Kessler, de derde CEO van Perrigo in een jaar, heeft de beleggers niet kunnen overtuigen van zijn transformatieplan Perrigo Advantage.

Op 9 mei heeft Murray Kessler, de derde CEO van Perrigo in een jaar, zijn transformatieplan Perrigo Advantage aan de analisten en de beleggers voorgesteld. De markt gaf hem die kans, maar het koersherstel stopte de dag na de aankondiging. Intussen staan we alweer 20 procent lager. Het koersherstel bedroeg 40 procent, nadat 2018 stormachtig was geëindigd voor de speler in voorschriftvrije (OTC) en generische (Rx) producten.

...