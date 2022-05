De transacties zijn een belangrijke stap naar een meer gediversifieerde, minder risicovolle speler met een onverminderd aantrekkelijk groeiprofiel.

Het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf kondigde twee grote transacties aan. Ten eerste de overname in aandelen van de kleinere sectorgenoot Nomad Royalty. De portefeuille van Nomad Royalty bestaat uit twintig royalty- en streamingovereenkomsten. Zeven actieve mijnen leverden in 2021 16.000 troy ounce goudequivalent aan, goed voor een omzet van 27 miljoen dollar. Sandstorm Gold realiseerde in 2021 een verkoop van 67.548 troy ounce goudequivalent en een omzet van 114,9 miljoen dollar. De portefeuille van Nomad Royalty zal tegen 2025 naar verwachting 40.000 troy ounce goudequivalent opleveren. De groei zal komen van de opstart in de tweede helft van 2024 van het Greenstone-project in Canada (voor 60% in handen van Equinox Gold) en van Platreef in Zuid-Afrika (een palladium-group-metalsproject), en in 2025 van het Cortez-complex (Robertson-deposit) in de Verenigde Staten. De transactie wordt in de tweede jaarhelft afgerond. Op basis van een ruilverhouding van 1,21 aandelen Sandstorm Gold per bestaand aandeel Nomad Royalty wordt de deal op 590 miljoen dollar gewaardeerd en zullen de aandeelhouders van Nomad Royalty 28 procent van de uitstaande aandelen bezitten. De tweede transactie was de overname van een portefeuille van tien royalty- en streamingovereenkomsten in handen van BaseCore Metals Royalty. Sandstorm Gold betaalt 425 miljoen dollar in cash en 100 miljoen via de uitgifte van nieuwe aandelen, of 5 procent van het aantal uitstaande aandelen van circa 284 miljoen na het afronden van beide transacties.Als onderdeel daarvan wordt de royalty van 1,5 procent op de Antamina-kopermijn in Peru verkocht aan Royal North Partners (later dit jaar omgedoopt in Horizon Copper). Sandstorm Gold kondigde in februari aan het 30 procentbelang in het Turkse Hod Maden-project te verkopen aan Horizon Copper in ruil voor een streamingovereenkomst ter waarde van 200 miljoen dollar op Hod Maden, een participatie van 34 procent in Horizon Copper en een obligatielening voor 95 miljoen dollar. In ruil voor de verkoop van de royalty op Antamina ontvangt Sandstorm Gold een zilverstream van 1,66 procent en een royalty van 0,55 procent op Antamina, 50 miljoen dollar cash, een tienjarige lening voor 105 miljoen en 26 miljoen aandelen Horizon Copper. Daardoor verwerft Horizon Copper een tweede, aantrekkelijke koperroyalty. De bedoeling is dat Horizon Copper en Sandstorm Gold zullen samenwerken om nieuwe projecten in koper en edelmetalen te verwerven. De dubbele transactie laat toe om de verwachte jaarverkoop voor 2022 op te trekken van 65.000 à 70.000 troy ounce goudequivalent naar 80.000 à 85.000 troy ounce. De verwachte verkoop in 2025 wordt met 55 procent verhoogd, van 100.000 naar 155.000 troy ounce goudequivalent. Uit het rapport over het eerste kwartaal onthouden we een recordomzet van 35,4 miljoen dollar (+14,2% tegenover het eerste kwartaal van 2021) uit een recordverkoop van 18.741 troy ounce goudequivalent (+7,4%). De operationele kasstroom steeg van 23 miljoen dollar naar 26,7 miljoen, ook al een record. De nettowinst klom van 5 miljoen dollar naar 9,1 miljoen.ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold reageerde negatief op de dubbele overname. De transacties zijn een belangrijke stap naar een meer gediversifieerde, minder risicovolle speler met een onverminderd aantrekkelijk groeiprofiel. Ze zullen op termijn de waardering opkrikken. De samenwerking met Horizon Copper biedt perspectief gezien de centrale rol van koper in de wereldwijde energietransitie. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 6,55 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,26 miljard dollarK/w 2021: 47Verwachte k/w 2022: 34Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1%