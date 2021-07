Troebele vooruitzichten voor Boeing

Boeing bevindt zich al ruim twee jaar in zwaar weer. Tot 2019 had de Amerikaanse luchtvaart- en defensiereus zestien jaar van onafgebroken groei gekend. De problemen met het 737 MAX-passagiersvliegtuig brachten in maart 2019 een einde aan deze groeiperiode. En toen moest het ergste nog komen, want de coronapandemie duwde Boeing bijna helemaal kopje onder. Het aandeel zonk naar het laagste peil sinds 2013.

De problemen met de 737 MAX zijn nog niet van de baan. Na het installeren van nieuwe software werd het toestel in de meeste regio's weer luchtwaardig verklaard. Boeing neemt nieuwe orders aan en begon al in mei met de levering. In China moet de 737 MAX voorlopig nog aan de grond moet blijven. Helaas voor Boeing is China de snelst groeiende luchtvaartmarkt ter wereld en zolang er geen nieuwe goedkeuring is, verliest Boeing marktaandeel aan rivaal Airbus. Ook de introductie van het 777 X-langeafstandsvliegtuig loopt niet van een leien dakje. Volgens de Amerikaanse Federal Aviation Authority (FAA) komt een goedkeuring ten vroegste in de tweede helft van 2023.

