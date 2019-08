Turkse crisis bezorgt Deceuninck nettoverlies

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Natuurlijk staan de halfjaarcijfers 2019 in het teken staan van de labiele situatie in Turkije. De crisis, die er midden vorig jaar uitbrak, woog al op de omzet van de tweede helft van 2018. In de eerste helft van 2019 was de impact nog een pak groter, en voor de tweede jaarhelft wordt hetzelfde verwacht.

De West-Vlaamse producent van pvc raamprofielen heeft een Turkse dochtermaatschappij (95,9% Deceuninck), Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS, met beursnotering in Istanbul. De economische en politieke ontwikkelingen in het land hebben geleid tot een recessie, met zware gevolgen voor de bouwsector. Het aantal bouwvergunningen verschrompelde en de volumes in ramen zouden in het eerste halfjaar halveren. Deceuninck zag de volumes met 36,5 procent terugvallen. Deceuninck wint dus marktaandeel, maar vrolijk word je er niet van.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×