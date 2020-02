Men moest geen helderziende zijn om te voorspellen dat de jaarcijfers 2019 van de producent van pvc-ramen en -profielen Deceuninck niet fantastisch zouden zijn. De jaarresultaten stonden in het teken van de zeer moeilijke situatie in Turkije. De crisis in dat land duurde langer dan verwacht en was de zwaarste sinds Deceuninck er actief is. Deceuninck heeft er een 95%-dochter Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS met beursnotering in Istanbul.

De economische en politieke ontwikkelingen in het land zijn de jongste jaren allesbehalve gunstig en hebben aanleiding gegeven tot een recessie, al waren er aan het einde van het jaar macro-economische opklaringen. De groepsomzet zakte 6 procent van 674,2 naar 633,8 miljoen euro, in lijn met de analistenverwachting van 634 miljoen euro. Dat is volledig op het conto van Turkije te schrijven. Want de omzet van de divisie 'Turkije & opkomende markten' zakte met 38,4 miljoen euro (van 204,5 naar 166,1 miljoen euro) en de omzet uit de emerging markets is fors gestegen, maar blijft relatief klein. De tweede jaarhelft was beter dan de eerste toen de groepsomzet nog 8,5 procent lager lag.

...

De economische en politieke ontwikkelingen in het land zijn de jongste jaren allesbehalve gunstig en hebben aanleiding gegeven tot een recessie, al waren er aan het einde van het jaar macro-economische opklaringen. De groepsomzet zakte 6 procent van 674,2 naar 633,8 miljoen euro, in lijn met de analistenverwachting van 634 miljoen euro. Dat is volledig op het conto van Turkije te schrijven. Want de omzet van de divisie 'Turkije & opkomende markten' zakte met 38,4 miljoen euro (van 204,5 naar 166,1 miljoen euro) en de omzet uit de emerging markets is fors gestegen, maar blijft relatief klein. De tweede jaarhelft was beter dan de eerste toen de groepsomzet nog 8,5 procent lager lag. Topman en referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout blijft wel hameren op het enorme potentieel op de lange termijn van Turkije en de troeven voor de exportmarkten. Hij gaf op de analistenmeeting ook aan niet gelukkig te zijn met de jaarresultaten. Niet alleen door Turkije, maar ook omdat Noord-Amerika een tegenvaller werd in winst. Europa presteerde ook maar bijzonder matig vorig jaar. De omzet daalde van 338,4 naar 332,3 miljoen euro (-1,8%). In thuismarkten zoals België en Frankrijk is er een duidelijke tendens om aluminium boven pvc te verkiezen. Bovendien was het voor Frankrijk sowieso een moeilijk jaar door de 'gele hesjes'. Een herpositionering moet de komende achttien maanden vruchten afwerken. Er is ook beslist om een deel van de productie in Duitsland over te hevelen naar Polen. De vergelijkbare (zonder rekening te houden met het effect van IFRS-16 boekhoudaanpassing voor leasingcontracten) bedrijfskasstroom (ebitda) maakte een duik van 26,0 procent (nog -30,7% medio 2019) van 81,9 naar 60,6 miljoen euro, wat een verzwakking van de ebitda-marge inhoudt van 12,1 naar 9,6 procent voor 2019. De analistenconsensus lag op 62,3 miljoen euro. De Turkse activiteiten vertegenwoordigden vorig jaar zowat 25 procent van de groepsomzet, maar zijn een pak rendabeler dan die in de andere regio's. Vandaar mede de grote impact op de ebitda. Daarnaast zijn er de herstructureringskosten in de fabriek in Duitsland en was het tegenvallend dat de ebitda in Noord-Amerika terugviel van 17,9 naar 14,7 miljoen euro. Het personeelsverloop blijft groot in de VS en ook aan het hoofd van de personeelsdienst liep het enige tijd mis. Europa kon de ebitda-marge wel opkrikken, want de ebitda ging van 20,1 naar 20,8 miljoen euro ondanks een lagere omzet. Het nettoresultaat werd in het rood geschreven. Want de nettowinst van 15,6 miljoen euro werd omgezet in een nettoverlies van -14,7 miljoen euro. Toch wordt het dividend ongewijzigd gehouden op 3 cent per aandeel. Een bewijs van vertrouwen in de toekomst. Het lopende boekjaar is goed begonnen. Turkije nam een betere start en daar lijkt het ergste achter de rug. Noord-Amerika nam een vliegende start en heeft al een mooie voorsprong op 2019 opgebouwd. 2020 en '21 moeten jaren van herstel worden in Europa na zware jaren van investeringen.ConclusieOnze overtuiging is dat het aandeel absoluut niet het winstpotentieel en het sterk management verrekent, met een waardering tegen 1,1 keer de boekwaarde (1,7 euro per aandeel) en tegen een verwachte verhouding ev (ondernemingswaarde)/ebitda (bedrijfskasstroom) van 5,5 voor 2020. Zo goedkoop was het aandeel de jongste jaren nooit meer. En dat nu 2020 er beter uitziet dan vorig jaar.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 1,85 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 254 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 19Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 1,6%