Eén van de goede voornemens van Inside Beleggen voor 2022 is om korter op de bal te spelen. Het zal vaker gebeuren dat we via de website en na de vermelding in de nieuwsbrief koop- en nu eerst vooral verkooporders melden en die niet met dagen vertraging zullen uitvoeren. We geven het advies om de website en nieuwsbrief in de gaten te houden.We maken er meteen gebruik van om aan te geven dat we ervan overtuigd blijven dat een wat ernstigere terugval op de westerse aandelenmarkten voor de deur staat. Voor heel 2022 blijven we positief over de beurzen, maar eerst houden we rekening met een terugval van 10 tot 15 procent vanaf de top.Ackermans & van Haaren doet het al een tijd schitterend op Euronext Brussel en presteert al enkele maanden beduidend beter dan de Bel-20-index. Dat is vooral het geval sinds de aankondiging dat de bagger- en offshorewinddochter DEME een aparte beursnotering zal krijgen in 2022. We blijven voor de lange termijn geloven in deze kwaliteitsholding, maar bouwen na de fraaie koerssprong tijdelijk onze positie af.Adidas is een van de grote indexwaarden die het meest kunnen afzien van de correctie omdat ze in die indexen, trackers, fondsen zitten. Het bedrijf heeft ook geen gemakkelijk jaar achter de rug door problemen in China en de regelmatig beperkende coronamaatregelen. We nemen - tijdelijk? - afscheid van het aandeel.