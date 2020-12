Sequana Medical is één van de favoriete aandelen van Inside Beleggen in 2021. Het bedrijf ontgoochelde nog niet sinds de beursgang. Toch loopt de koersevolutie schromelijk achterop.

Sequana Medical werd in 2006 opgericht in Zwitserland, maar verhuisde in 2018 de hoofdzetel naar België ter voorbereiding van de beursgang op Euronext Brussel op 11 februari 2019. Dat gebeurde tegen een uitgifteprijs van 8,5 euro per aandeel. Het bedrijf is gespecialiseerd in de behandeling van vochtbalansproblemen als gevolg van leverziekten, kanker en hartfalen. Het ontwikkelde de alfapump, een innovatief en implanteerbaar, draadloos oplaadbaar pompsysteem voor de verwijdering van vochtophoping in de buikholte. Het systeem kan tot 4 liter vocht per dag naar de blaas van de patiënt pompen, waar het via de natuurlijke weg het lichaam verlaat.Een eerste prototype werd ingeplant in 2008. De voorbije tien jaar is het gepatenteerde systeem volledig op punt gesteld. Het systeem wordt in Europa al verkocht voor de toepassing in leverziekten, verkreeg van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) het statuut vanBreakthrough Device en daardoor een automatische terugbetaling tijdens de eerste vier jaar na de commercialisatie. Het grootste commerciële potentieel zit voor de toepassing in leverziekten in de Amerikaanse markt en in de toepassing bij patiënten met hartfalen.Sequana haalde in januari 19 miljoen euro op dankzij de uitgifte van 3,17 miljoen aandelen tegen 6 euro per aandeel. Samen met de uitgifte in juli van achtergestelde leningen voor 7,3 miljoen euro, waarvan 1,4 miljoen converteerbaar is in aandelen, is er voldoende cash tot in de tweede helft van 2021. De pandemie zorgde voor een vertraging in de rekrutering van de patiënten in de klinische studies, maar in het najaar was er tweemaal uitstekend nieuws. Uit de tussentijdse resultaten van de Red Desert-studie in hartfalen bleek het alfapump DSR-systeem veilig en goed te verdragen. Het systeem hield de vochtbalans van de patiënten op peil, zonder de behoefte aan vochtafdrijvers. Cruciaal is het feit dat de patiënten na de behandeling opnieuw en langdurig beter reageerden op lagere doses vochtafdrijvers. Daarnaast waren er de sterke tussentijdse resultaten van de Noord-Amerikaanse Poseidon-studie in leverziekten. Gemiddeld verminderde het aantal puncties met meer dan 90 procent. In de eerste jaarhelft verwachten we de volledige resultaten van de Red Desert-studie in hartfalen. Daarna zal een doseringsstudie starten, Sahara Desert, in patiënten met chronisch hartfalen die niet stabiel zijn ondanks het gebruik van hoge dosissen vochtafdrijvers. Van die studie worden tussentijdse resultaten verwacht in de tweede jaarhelft en volledige resultaten in de eerste helft van 2022. Tegen de zomer krijgen we de tussentijdse resultaten van de Poseidon-studie. Daarna volgt wellicht een nieuwe financieringsronde. Daarbij wordt gefocust op de Amerikaanse investeerdersmarkt, ter voorbereiding van de zelfstandige commerciële lancering in leverziekten in de Verenigde Staten, verwacht voor eind 2022, begin 2023.Sequana Medical wordt uitstekend geleid en ontgoochelde nog niet sinds de beursgang. Toch loopt de koersevolutie schromelijk achterop. We gaan ervan uit dat alleen al de commerciële kansen in leverziekten in de VS de beurswaarde afdekken. De mogelijk nog waardevollere toepassing in hartfalen krijgen we er gratis bij. Het klinische ontwikkelingsrisico is verminderd, maar het is wachten op Amerikaanse investeerders in 2021 of 2022 om de waarderingskloof te dichten. In afwachting hopen we dat voldoende Belgische investeerders dit zwaar ondergewaardeerde medtechaandeel oppikken.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,98 euroTicker: SEQUA BBISIN-code: BE0974340722Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 110,1 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: -