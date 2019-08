Voor de kleinere mijnbouwgroep van Robert McEwen was de eerste helft van 2019 geen voltreffer. De doelstellingen voor dit jaar zijn niet meer haalbaar.

De stichter, CEO en hoofdaandeelhouder is niet te beroerd om dat toe te geven. McEwen was enkel tevreden dat het tweede kwartaal beterschap toonde ten opzichte van het eerste kwartaal, maar kijkt uit naar "een hogere productie en lagere kosten in het tweede halfjaar".

McEwen investeerde al 164 miljoen dollar en bezit 22 procent van de aandelen. Hij is een levende legende in de goudsector omdat hij in 1993 Goldcorpstichtte en er in anderhalf decennium de beurskapitalisatie deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Ook typerend is dat hij tevreden is met 1 dollar per jaar aan salaris en bonussen noch opties wil. Hij weigert ook elke royalty- of streamingdeal. Het volledige opwaartse potentieel moet de aandeelhouder ten goede komen, op de eerste plaats McEwen zelf.

Toch was er in de eerste jaarhelft kritiek op de man. Na een omzet- en winstwaarschuwing voor het eerste kwartaal, die de koers stevig onder druk zette, werd een private kapitaalverhoging van 25 miljoen dollar doorgevoerd. De operatie, die dus slechts voor enkele bevoorrechte partijen toegankelijk was, werd duidelijk niet gesmaakt.

McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en het recent opgestarte Gold Bar), een project in ontwikkeling (Lexam VG Gold,in de buurt van Black Fox)en een kans in koper (Los Azules). 2019 zou een jaar van stijgende productie moeten worden, maar begon met een valse noot. De groepsproductie zakte in de eerste drie maanden met 18 procent. Er was beterschap in het tweede kwartaal, met onder meer de uitgestelde opstart van Gold Bar begin juni, maar halfweg het jaar staan we op 82.200 troy ounce goudequivalenten, tegenover 91.600 in de eerste helft van 2018 (-10,3%). Het overgenomen goudmijncomplex Black Fox kende operationele problemen in de eerste jaarhelft, waardoor de goudproductie er van 26.100 naar 18.400 troy ounce ging.

Het resultaat is dan ook een ruime verdubbeling van het nettoverlies van 10,6 naar 23,2 miljoen dollar of van 3 naar 7 dollarcent per aandeel, meer dan waarop analisten gemiddeld gerekend hadden. In de tweede jaarhelft gaat de inhaalrace voort, maar de doelstellingen voor dit jaar zijn niet meer haalbaar.

Met het Fenix-project wordt wel werk gemaakt van de verlenging van de El Gallo-goudmijn in Mexico, want zonder ingrepen loopt de productie er stilaan op haar einde. Met een prognose van 16.000 troy ounce voor 2019 zitten we op ruim een derde van het voorbije jaar. Het Black Fox-goudmijncomplex in het Canadese Timmins, met dit jaar een verwachte productie van 45.000 troy ounce (oorspronkelijk 50.000), moet dat compenseren. Daar moet de productie van het Gold Bar-project bovenop komen. Door de latere opstart is de verwachte productie voor dit jaar wel teruggeschroefd van 55.000 naar 42.000 troy ounce goud. Daardoor zakte de jaarprognose op groepsniveau ook, van 210.000 naar 195.000 troy ounce. Teleurstellend, maar wel nog meer dan de 175.000 van vorig jaar. Het doel blijft 250.000 troy ounce goudequivalenten tegen 2021, of bijna 50 procent meer dan in 2018.

Conclusie

McEwen Mining prijkte op de favorietenlijst voor dit jaar, maar voorlopig is dat niet echt terecht. Na vijf maanden was het aandeel zelfs een derde van zijn beurswaarde kwijt. Gelukkig zorgden de ommekeer in de goudprijs en een minder zwak tweede kwartaal voor een kentering. En gelukkig hebben we enkele keren van die koerszwaktes gebruikgemaakt om onze positie in het aandeel te versterken, zodat het gemiddelde rendement redelijk oogt. We kozen het aandeel omdat het een heel hoge hefboom heeft op de evolutie van de goudprijs (bèta in de buurt van 3), zodat het aandeel kan schitteren bij een verdere stijging van het edelmetaal in de komende zes tot twaalf maanden.

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 1,94 dollar

Ticker: MUX US

ISIN-code: US58039P1075

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 702 miljoen dollar

K/w 2018: -

Verwachte k/w 2019: -

Koersverschil 12 maanden: -9%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: -