Netflix is alleen maar duurder geworden, terwijl de groei afvlakt. Het aandeel beweegt puur op momentum.

We wisten al na het eerste kwartaal dat bedrijven die streamingdiensten leveren uitstekend presteren in lockdowntijden. Die trend zette in het tweede kwartaal door. Netflix kreeg er in het eerste kwartaal al 15,8 miljoen abonnees bij. De eigen prognose voor de periode tussen april en juni lag op 7,5 miljoen. Maar Netflix is traditioneel nogal conservatief in zijn prognoses. Vandaar dat het werkelijke groeicijfer van 10,1 miljoen niet als uitzonderlijk goed werd bestempeld. In de eerste jaarhelft kwamen er 25,9 miljoen streamingklanten bij of bijna even veel als in het volledige jaar 2019. De groepsomzet kwam in het tweede kwartaal uit op 6,15 miljard dollar, een kwart hoger dan een jaar eerder en 70 miljoen dollar boven de verwachting. De operationele winst van 1,36 miljard dollar leverde een marge op van 22,1 procent tegenover 14,3 procent een jaar eerder en 16,6 procent in het eerste kwartaal. De hogere operationele winstgevendheid is onder meer te danken aan de lagere marketinguitgaven. Met een nettowinst van 720,2 miljoen dollar of 1,59 dollar per aandeel dook Netflix wel flink onder de lat. Vooraf werd op een winstcijfer van 1,83 dollar gerekend, maar Netflix moest een last boeken op de uitstaande schuld in euro die door de goedkopere dollar plots meer waard werd. De operationele kasstroom bedroeg bijna 1 miljard dollar, tegenover -544 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Zelfs de vrije kasstroom lag met 899 miljoen dollar boven de nettowinst. Ook in het eerste kwartaal was er al een positieve vrije kasstroom van 162 miljoen dollar. Die situatie is maar tijdelijk, omdat de investeringen in nieuwe content op een laag pitje staan. Heel wat producties kunnen door de coronamaatregelen niet doorgaan. Om die reden zal de vrije kasstroom dit jaar positief zijn tegenover een eerder verwachte uitstroom van -1 miljard dollar. Naarmate de situatie rond corona normaliseert en de Netflix-producties zoals gepland kunnen doorgaan, zal de vrije kasstroom weer negatief worden. Toch is het de bedoeling dat de uitstroom lager ligt dan de 3,3 miljard dollar in 2019. De concurrentie voor Netflix komt van twee kanten. Enerzijds zijn er de bedrijven uit de entertainmentsector als Warner Media, Disney en NBC Universal die een eigen streamingdienst opzetten. Daarnaast schroeven twee van de grootste technologiebedrijven, Amazon en Apple, hun investeringen in premiumcontent op. Het potentieel om de prijzen te verhogen is dus beperkt. Netflix moet het verschil proberen te maken met content en dienstverlening. De groep telde eind juni 192,95 miljoen betalende klanten of 27,3 procent meer dan een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal mikt het streamingbedrijf op een groei met 2,5 miljoen klanten, ver onder de consensus van 5 miljoen. De omzet zou met 6,33 miljard dollar bijna 21 procent hoger liggen dan een jaar eerder. Netflix haalde in april voor omgerekend 1 miljard dollar vers geld op tegen gemiddeld 3,3 procent. Na de eerste jaarhelft had Netflix 7,15 miljard dollar in kas en een ongebruikte kredietlijn van 750 miljoen dollar. De langetermijnschuld bedroeg 15,3 miljard dollar. ConclusieNetflix is alleen maar duurder geworden, terwijl de groei afvlakt. Het aandeel beweegt puur op momentum. Dat is maar tijdelijk en we verwachten een toenemende volatiliteit. De tik die Netflix kreeg na de tegenvallende vooruitzichten voor het lopende kwartaal was maar een voorproefje. De forse daling van de dollar speelt wel in het voordeel van de streaminggroep. Niettemin bevestigen we het verkoopadvies. Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BKoers: 484.48Ticker: NFLX USISIN-code: US64110L1061Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 213.7 miljard K/w 2019: 117.3Verwachte k/w 2020: 78.5Koersverschil 12 maanden: +48.7%Koersverschil sinds jaarbegin: +49.6%Dividendrendement: /