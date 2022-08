Het Amazon-aandeel is nog altijd pittig gewaardeerd.

Amazon heeft een lastige eerste jaarhelft achter de rug. Een jaar geleden draaide de onlineverkoop nog op volle toeren door de coronapandemie, maar in 2022 vinden steeds meer klanten de weg naar de fysieke winkels terug. Voor het derde opeenvolgende kwartaal lag de omzetgroei op jaarbasis onder 10 procen: +7,2% tot 121,2 miljard dollar. Amazon kon voor een deel de dure dollar als excuus inroepen. Die drukte de omzet met 3,6 miljard dollar.Dat belette niet dat het aandeel sinds het dieptepunt van juni al meer dan 40 procent steeg. De klim valt min of meer samen met de aandelensplitsing van drie maanden geleden, toen elk oud aandeel werd ingeruild voor twintig nieuwe. Toch is er geen verband, want de liquiditeit van het aandeel was ook daarvoor al ruim voldoende. De klim heeft meer te maken met een sentimentomslag en de lagere rente. In de tweede jaarhelft zullen de omzet en de winst worden vergeleken met cijfers van na het hoogtepunt van de pandemie. Amazon verwacht voor het lopende derde kwartaal een omzet tussen 125 en 130 miljard dollar, of een groei van 13 tot 17 procent. Door hogere kosten voor arbeid, transport en energie daalde de operationele winst in het tweede kwartaal met 57 procent op jaarbasis naar 3,32 miljard dollar. Daardoor kelderde de operationele marge van 6,8 naar amper 2,7 procent.Amazon nam al maatregelen door een deel van het personeel te laten afvloeien. In navolging van de Verenigde Staten werd ook in Europa een prijsverhoging voor Amazon Prime doorgevoerd. De cloudafdeling Amazon Web Services (AWS) redde de meubelen met een omzetstijging van 33,3 procent tot 19,74 miljard dollar. AWS leverde een operationele winst van 5,72 miljard dollar op. Dat betekent dat de retailactiviteiten samen een verlies van 2,4 miljard dollar boekten. Daarbij stond de thuismarkt Noord-Amerika in voor een verlies van 627 miljoen dollar en de internationale markten voor 1,77 miljard dollar.Amazon stelt voor het lopende kwartaal een operationele winst tussen 0 en 3,5 miljard dollar voorop. Dat is onder de consensusverwachting van 3,8 miljard en lager dan in het derde kwartaal vorig jaar (4,9 miljard). Netto dook Amazon iets meer dan 2 miljard dollar in het rood. Dat had te maken met een afwaardering van 3,9 miljard dollar op de participatie in Rivian Automotive. Amazon heeft een belang van 18 procent in de producent van elektrische bestelbusjes. Dat brengt het nettoverlies over de eerste jaarhelft op 5,9 miljard dollar of 0,58 dollar per aandeel. Een jaar eerder was er een winst van 15,3 miljard dollar of 1,55 dollar per aandeel. Amazon wil ook meer inzetten op de advertentiemarkt. Die bracht in het tweede kwartaal 8,76 miljard dollar op, 17,5 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf heeft ook de ambitie de streamingdivisie verder uit te bouwen. Door de investeringen is de gecumuleerde vrije kasstroom van de voorbije vier kwartalen 23,5 miljard dollar negatief. Amazon beschikte eind juni over 60,7 miljard dollar aan liquiditeiten. De langetermijnschuld, exclusief leasingschulden, bedraagt 58,1 miljard dollar.ConclusieDe vergelijkingsbasis wordt voor Amazon een stuk eenvoudiger. Toch is het onzeker dat we de recordkoersen van eind vorig jaar snel zullen terugzien. De verwachte omzetgroei voor het lopende boekjaar bedraagt 11 procent. Gezien de lage winstmarges en de bescheiden groei is het aandeel tegen 30 keer de bedrijfswinst nog pittig gewaardeerd. Voor de cloudafdeling AWS valt die waardering te verantwoorden, maar niet voor de verlieslatende retailtak.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 142,08 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1470 miljard dollarK/w 2021: 50Verwachte k/w 2022: 88Koersverschil 12 maanden: -12 %Koersverschil sinds jaarbegin: -17% Dividendrendement: -