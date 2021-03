Na een moeilijk 2019 was er in 2020 geen beterschap bij McEwen Mining. Om weer een beurssucces te worden, zal Robert McEwen met meer dan de verwachte productiestijging moeten uitpakken.

De coronapandemie is maar een gedeeltelijke verklaring. Andere goudproducenten hielden hun productie beter op peil en kampten niet met zulke hoge verliescijfers.

...

De coronapandemie is maar een gedeeltelijke verklaring. Andere goudproducenten hielden hun productie beter op peil en kampten niet met zulke hoge verliescijfers. De uitbouw van dit goudmijnbedrijf loopt niet van een leien dakje. Ook veteraan en stichter Robert McEwen spreekt over de rampjaren 2019 en 2020. Dit jaar wordt evenmin geweldig. 2021 wordt een overgangsjaar, om de productieproblemen verder aan te pakken, verder aan exploratie te doen en te kijken of succesvolle afsplitsingen mogelijk zijn, die het aandeel weer aantrekkelijker moeten maken. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen: El Gallo, San José, Black Fox en Gold Bar. Er is ook een project in ontwikkeling in de buurt van Black Fox, Lexam VG Gold,en een opportuniteit in koper, Los Azules. Door de enorme stijging van de koperprijs denkt McEwen eraan dat laatste exploratieproject apart te laten noteren, waarbij McEwen Mining een belangrijke aandeelhouder blijft. De productie van de El Gallo-mijn in Mexico loopt op haar einde. Er staat een middelgroot zilvermijnproject op stapel: Fenix. Dat moet voor een verlenging van de productie daar zorgen. De groep overweegt ook dat project apart te laten noteren, met McEwen Mining als referentie-aandeelhouder. Het moet financiële middelen opleveren om die projecten te ontwikkelen. Dan kan de groep de 49 miljoen dollar die ze nu heeft, gebruiken om de problemen bij haar mijnen aan te pakken en om de productie met verdere exploratie te stuwen richting het doel van 300.000 troy ounce goudequivalenten vanaf 2023. Daar bleef McEwen vorig jaar met 114.800 troy ounce goudequivalenten ver af. Dat was een daling met 34 procent tegenover 2019 (174.400 troy ounce). De coronapandemie sloeg ook hard toe in Noord- en Latijns-Amerika (Mexico, Argentinië). De productie daalde in alle mijnen. Gold Bar is een zorgenkind. Eerst liet de opstart in 2019 op zich wachten, en snel na de opstart in juni 2019 bleken de productieprognoses te optimistisch. De kwaliteit van het project is minder goed dan gedacht. De reserves worden nu 25 à 35 procent lager geschat, wat leidde tot een eenmalige waardevermindering van 83,8 miljoen dollar in de cijfers van 2020. Dat, gecombineerd met de lager dan verwachte productie en hogere productiekosten, kleurde 2020 voor de edelmetalenproducent dieprood. Er was 152,3 miljoen dollar of 0,38 dollar per aandeel verlies, tegenover 59,7 miljoen dollar of 0,17 dollar per aandeel verlies in 2019.Daardoor moest de groep veel vaker dan gepland extra geld ophalen. Enkel de San José-mijn was vorig jaar rendabel. De nieuwe financieringsrondes lukten wel zonder korting op de beurskoers. Bij de kapitaalronde van augustus was er zelfs een ruime premie van 21 procent boven de beurskoers. Dat is een lichtpuntje in de duisternis. De productieprognose voor 2021 bedraagt 141.000 tot 160.400 troy ounce goudequivalenten. Conclusie McEwen Mining heeft de voorbije twee jaar zwaar teleurgesteld. Gelukkig zijn verder stijgende edelmetaalprijzen bondgenoten van minder presterende mijnen. Maar om vanaf 2022 weer een winstgevende goudproducent te worden, zal de productie flink moeten stijgen. Om opnieuw een beurssucces te worden, zal Robert McEwen met meer dan de verwachte productiestijging moeten uitpakken. Succesvolle afsplitsingen kunnen daarbij helpen. Een herstelkandidaat voor de risicobewuste belegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 1,14 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 523 miljoen dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +91%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: -