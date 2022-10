Het aandeel van Fagron is teruggevallen tot het laagste niveaus sinds eind 2017.

Hoewel de omzet van de specialist in farmaceutische grondstoffen en bereidingen in het derde kwartaal niet ontgoochelde, zakte het aandeel opnieuw met ruim 10 procent. De omzet steeg tegenover het derde kwartaal van 2021 met 21,5 procent tot 173 miljoen euro, boven de gemiddelde analistenverwachting van 171,8 miljoen. De helft van de groei kwam van positieve wisselkoerseffecten (de sterkere Amerikaanse dollar en Braziliaanse real). Zonder bedroeg hij 10,7 procent. De organische groei, zonder overnames of desinvesteringen, strandde op 1,7 procent. De organische groei van 6,9 procent in de eerste jaarhelft is na negen maanden gezakt tot 5,1 procent (+13,5% inclusief wisselkoerseffecten).Opvallend was de goede prestatie in Europa. De omzet steeg er met 10,3 procent tot 65,1 miljoen euro, waarvan 2,6 procent organische groei zonder wisselkoerseffecten. Na negen maanden bedraagt de omzetgroei 7,9 procent tot 202,8 miljoen euro, waarvan 2,1 procent organisch zonder wisselkoerseffecten. De integratie van drie kleinere overnames eerder dit jaar verloopt goed en de afdeling brands (merken) groeide sterke (+30,3% tot 11,5 miljoen euro) dankzij productlanceringen. De uitgestelde opstart van de nieuwe Poolse herverpakkingsfaciliteit verloopt vlot. Minder gunstig is de evolutie in Latijns-Amerika. Fagron herhaalde last te hebben van toenemende concurrentie en een terugval van de vraag. De kwartaalomzet steeg er wel nog met 16,7 procent tot 43 miljoen euro (+18,9% tot 121,5 miljoen euro na negen maanden), maar de organische groei zonder wisselkoerseffecten bleef beperkt tot 0,5 procent (+2,7% na negen maanden). De groep focust er op het beschermen van marktaandeel, innovatie en operationele efficiëntie. De grootste ontgoocheling was echter Noord-Amerika. De omzet steeg in het derde kwartaal met 39,5 procent tot 64,9 miljoen euro, waarvan 19,8 procent zonder wisselkoerseffecten. Vooral de organische groei (+1,5%) ontgoochelde. Na negen maanden bedraagt de omzetgroei 37,5 procent tot 177,2 miljoen euro, maar de organische groei zonder wisselkoerseffecten is teruggevallen van 18,2 procent na zes maanden tot 12,1 procent. De oorzaak is hinder door orkaan Ian en vooral de haperende beschikbaarheid van injectienaalden, die de groei van de Wichita-faciliteit fnuikt. Bij de halfjaarrapportering verwachtte Fagron nog dat Wichita tegen december op jaarbasis 125 miljoen dollar omzet zou draaien. Dat is nu verlaagd naar 95 miljoen. Samen met de omzet van de in juli gekochte faciliteit in Boston mikt Fagron voor de steriele activiteiten in december op minstens 110 miljoen dollar omzet op jaarbasis. Het bedrijf verwacht dat het nog zes maanden kan duren om bijkomende leveranciers van injectienaalden te kunnen inschakelen. Cruciaal is wel dat de onderliggende vraag groot blijft en het potentieel op de lange termijn dus intact is. De jaarverwachtingen van de halfjaarrapportering werden bevestigd: een jaaromzet van 670 à 690 miljoen euro (zonder de faciliteit in Boston) en een hogere recurrente bedrijfskasstroom- of rebitda-marge in de tweede jaarhelft tegenover de eerste jaarhelft (19,3%). Het herstelactieplan na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit in het Amerikaanse Minnesota verloopt volgens plan. ConclusieHet aandeel van Fagron is door de sputterende groei in Noord- en Zuid-Amerika teruggevallen tot het laagste niveau sinds november 2017. De waardering is afgenomen tot een lage 10,8 keer de verwachte winst 2022 en een ondernemingswaarde van 8,5 keer de verwachte bedrijfskasstroom 2022. Gezien het getaande vertrouwen van de markt is er geen haast bij, maar we bevestigen het koopadvies. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1B Koers: 11,16 euroTicker: FAGR BBISIN-code: BE0003874915 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 814,6 miljoen euroK/w 2021: 13Verwachte k/w 2022: 11Koersverschil 12 maanden: -28%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: 1,8%