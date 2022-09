Het aandeel van UCB is na de stevige terugval aan het uitbodemen. Uitgaand van de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx is een adviesverhoging aan de orde.

Beleggers in de Belgische biofarmagroep UCB waren de voorbije twaalf maanden niet aan het feest. Het aandeel noteert 20 procent lager, en tegenover de piek van 116,05 euro in april 2021 is het terugvallen met bijna 40 procent. Het onverwachte uitstel van de beslissing door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA over de commercialisatieaanvraag van Bemzelx voor de indicatie psoriasis leidde in oktober 2021 tot een eerste vertrouwensbreuk. Hoewel Bemzelx intussen is goedgekeurd in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en Australië, is elke vertraging in de cruciale Amerikaanse markt een tegenvaller. Analisten mikken op een toekomstige piekverkoop van 2,5 miljard euro (met uitschieters tot 4 miljard), waarvan zowat de ...

Beleggers in de Belgische biofarmagroep UCB waren de voorbije twaalf maanden niet aan het feest. Het aandeel noteert 20 procent lager, en tegenover de piek van 116,05 euro in april 2021 is het terugvallen met bijna 40 procent. Het onverwachte uitstel van de beslissing door het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA over de commercialisatieaanvraag van Bemzelx voor de indicatie psoriasis leidde in oktober 2021 tot een eerste vertrouwensbreuk. Hoewel Bemzelx intussen is goedgekeurd in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en Australië, is elke vertraging in de cruciale Amerikaanse markt een tegenvaller. Analisten mikken op een toekomstige piekverkoop van 2,5 miljard euro (met uitschieters tot 4 miljard), waarvan zowat de helft tegen psoriasis.Het middel is cruciaal om het patentverval van het epilepsiemiddel Vimpat vanaf dit jaar en dat van het immunologische middel Cimzia vanaf 2024 op te vangen. Logischerwijze reageerde de markt ontstemd, toen in mei bleek dat de FDA op basis van het ingediende dossier geen goedkeuring kon verlenen door problemen tijdens de inspecties van de productiefaciliteiten. Cruciaal is dat er geen zorgen zijn over de werkzaamheid van Bemzelx. Eind juni kondigde UCB aan dat het tegen het jaareinde zal antwoorden op de vragen. Afhankelijk van de kwalificatie van de nieuwe aanvraag heeft de FDA daarna twee of zes maanden de tijd om een definitieve beslissing te nemen. Bijgevolg valt de beslissing allicht in de eerste helft van 2023. Bemzelx blijft sterke klinische resultaten afleveren en de komende maanden worden de eerste goedkeuringsaanvragen ingediend voor de indicaties psoriatische artritis en axiale spondyloartritis. Nog voor het jaareinde volgen nog de fase III-resultaten voor de zeldzame huidziekte van Verneuil. De vertraging met Bemzelx, de impact van de overname van Zogenix dit jaar en de stijgende inflatie noopte UCB tot het bijstellen van zijn verwachtingen voor 2022. De groepsomzet zou uitkomen op 5,3 à 5,4 miljard euro (initieel 5,15 à 5,4 miljard, tegenover 5,78 miljard in 2021). De marge op de recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) werd stevig neerwaarts bijgesteld van 26 à 27 tot 21 à 22 procent (28% in 2021), waarvan de helft door de overname van Zogenix.De verwachte kernwinst per aandeel daalde van 4,8 à 5,3 euro naar 3,7 à 4 euro. Cruciaal is dat de verwachtingen voor 2025 onveranderd bleven op minstens 6 miljard euro omzet, een rebitda-marge van 30 à 35 procent en een nettowinst per aandeel van 6,9 à 8,1 euro. De halfjaarresultaten voldeden aan de verwachtingen. De omzet klom met 5 procent tegenover de eerste helft van 2021 tot 2,93 miljard euro, waarvan +3 procent zonder wisselkoerseffecten. Vooral Cimzia (+14% tot 994 miljoen euro omzet) deed het prima, terwijl Keppra (-22% tot 380 miljoen) sinds januari meer last heeft dan verwacht van generische concurrentie in Japan. De rebitda zakte met 3 procent tot 814 miljoen euro (rebitda-marge van 30,3 naar 28%) en de gezuiverde nettowinst per aandeel van 3,4 naar 3,15 euro (-7%). Het aandeel van UCB is na de stevige terugval aan het uitbodemen. Uitgaand van de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx vinden we de daling ruimschoots voldoende voor een adviesverhoging. Het aandeel noteert tegen een lage 13,5 keer de verwachte winst en tegen een ondernemingswaarde (ev) van 11 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2023. UCB blijft in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 72,10 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 14 miljard euroK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 18Koersverschil 12 maanden: -20%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 1,8%