De Belgische biofarmagroep UCB boekte beter dan verwachte jaarcijfers.

De omzet kwam uit op 5,35 miljard euro, boven de vooropgestelde vork van 5,05 tot 5,15 miljard en de analistenconsensus van 5,2 miljard. In vergelijking met 2019 was er een toename met 8,8 procent (+8% tegen constante wisselkoersen).

De sterkhouders blijven het immunologisch middel Cimzia en het epilepsiemiddel Vimpat. Cimzia leverde 1,8 miljard euro omzet op (+5,1%), Vimpat 1,45 miljard (+9,8%). Procentueel de sterkste stijger was het epilepsiemiddel Briviact (+30,3% naar 288 miljoen euro). Die drie vormen met Keppra en Neupro de vijf kernproducten van UCB, die samen goed waren voor 4,64 miljard euro omzet (+6,8%). Het osteoporosemiddel Evenity haalde via partner Amgen in de Verenigde Staten en Astellas in Japan 350 miljoen dollar omzet (+85%). UCB boekte in Europa een eerste bescheiden omzet van 2 miljoen euro. De recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfskasstroom (rebitda) klom 0,7 procent hoger, tot 1,44 miljard euro (-4% tegen constante wisselkoersen). De rebitda-marge zakte van 29,1 naar 26,9 procent. De daling is een gevolg van de extra investeringen in de commerciële structuur en in onderzoek- en ontwikkeling. De gezuiverde nettowinst per aandeel was met 5,36 euro beter dan de verwachte 4,93 euro. Het brutodividend stijgt met 2 procent: van 1,24 tot 1,27 euro per aandeel. In 2021 zou de omzet stijgen naar 5,45 tot 5,65 miljard euro, met een rebitda-marge van 27 à 28 procent en een nettowinst per aandeel van 5,6 tot 6,1 euro. UCB stelde voor het eerst ook doelstellingen voorop voor 2025. De groep wil een leiderspositie uitbouwen in vijf doelgroepen: gedeeltelijke epilepsieaanvallen, psoriatische artritis, vrouwen op vruchtbare leeftijd met auto-immuunziekten, osteoporose en myasthenia gravis. Daarmee denkt UCB 6 miljard euro omzet te genereren, en de rebitda-marge op te trekken van 30 naar 35 procent. Omgerekend zou de nettowinst per aandeel toenemen tot 6,9 à 8,1 euro. De markt reageerde positief op die ambities, al blijft er wat twijfel over de impact van het patentverval van Vimpat vanaf 2022 in de VS. Cruciaal voor de groeiambities is het potentieel van IL(Interleukine)-17A en de IL-17F-remmer bimekizumab, waarmee UCB sterke fase III-studieresultaten boekte voor de indicatie psoriasis. Later dit jaar beslissen het Amerikaanse en het Europese geneesmiddelenagentschap over de goedkeuring. Met het middel lopen ook fase III-studies in drie andere indicaties: psoriatische artritis, axiale spondyloartritis en de zeldzame huidziekte van Verneuil. De resultaten verwacht UCB eind 2021 voor de eerste twee, en in de eerste helft van 2023 voor de laatste. Analisten mikken voor bimekizumab op een piekverkoop van 2 à 3,5 miljard euro. Een opvallende trend bij UCB is dat het inzet op technologie om zijn waardeketen te verbeteren. De meest recente stap was de aangekondigde samenwerking met Microsoft. ConclusieHet aandeel van UCB reageerde positief op het jaarrapport en de vooruitzichten, maar zakte daarna weer. We vinden de daling naar 80 euro overdreven. De vooruitzichten zijn solide. Het aandeel was in jaren niet meer zo goedkoop, tegen 14,4 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van 10,4 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021. De moederholding Tubize blijft de voorkeur genieten, gezien de korting van 35 procent op de intrinsieke waarde. Tubize wordt dit jaar schuldenvrij en zal haar positie in UCB wellicht uitbreiden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 80,04 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 15,57 miljard euroK/w 2020: 15Verwachte k/w 2021: 14,5Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 1,6%