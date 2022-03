Het management van UCB is optimistisch dat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap binnenkort eindelijk het licht op groen zet voor de commercialisering van Bimzelx.

Het belangrijkste nieuws in het jaarrapport van UCB is de melding dat (FDA) in januari de productiefaciliteiten van Bimzelx heeft geïnspecteerd. Het management van UCB is optimistisch dat de goedkeuring in de eerste jaarhelft volgt. Intussen is Bimzelx, de commerciële naam voor bimekizumab, goedgekeurd in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada. Het middel haalde in 2021 een eerste bescheiden omzet van 4 miljoen euro. Vanaf het derde kwartaal worden na sterke fase III-studieresultaten goedkeuringsaanvragen ingediend voor de indicaties psoriatische artritis en axiale spondyloartritis. In het vierde kwartaal volgen nog de fase III-resultaten tegen de zeldzame huidziekte van Verneuil. Analisten mikken voor Bimzelx gemiddeld op een piekverkoop van 2,6 miljard euro tegen 2031, met uitschieters richting 4 miljard. UCB heeft nog enkele ijzers in het vuur om het komende patentverval van het epilepsiemiddel Vimpat (vanaf dit jaar) en het immunologische middel Cimzia (vanaf 2024) op te vangen. In eerste instantie gaat het om de FcRn-remmer rozanolixizumab en de C5-remmer zilucoplan. Beide worden getest tegen auto-immuunziekten en leverden onlangs positieve fase III-resultaten af tegen de zeldzame spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis. De jaarcijfers van 2021 hadden nog geen last van patentverval. De omzet steeg met 8 procent tot 5,78 miljard euro, (+10% zonder wisselkoerseffecten), beter dan de consensus van 5,63 miljard en de eigen prognose van 5,45 à 5,65 miljard. De netto-omzet van Cimzia klom met 2 procent tot 1,84 miljard euro, terwijl Vimpat met 7 procent groeide tot 1,55 miljard, en Keppra met 23 procent tot 970 miljoen door de overname van de Japanse distributeur. In januari 2022 vervalt het patent van Keppra in Japan en komen er generische producten op de markt. De recurrente bedrijfskasstroom of rebitda (zonder eenmalige elementen) klom met 14 procent tot 1,64 miljard euro (+21% tegen constante wisselkoersen) en de rebitda-marge steeg tot 28 procent (30,3% in de eerste jaarhelft). De gezuiverde nettowinst per aandeel klom met 21 procent naar 6,49 euro. Het brutodividend stijgt naar 1,3 euro per aandeel (+2%). 2022 wordt een overgangsjaar met een verwachte omzetdaling tot 5,15 à 5,4 miljard euro, rekening houdend met de eerste impact van het patentverval van Vimpat en Keppra in Japan en de uitgestelde Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx. De verwachte rebitda-marge daalt naar 26 à 27 procent, en de nettowinst per aandeel naar 4,8 à 5,3 euro. Die cijfers houden nog geen rekening met de overname voor 1,9 miljard dollar (inclusief schulden) van Zogenix. Dat bedrijf heeft met Fintepla een middel tegen epilepsieaanvallen voor patiënten met het syndroom van Dravet - een zeldzaam, vaak dodelijk epilepsiesyndroom bij jonge kinderen. Er loopt ook een Europese aanvraag voor epilepsieaanvallen geassocieerd met het syndroom van Lennox-Gastaut. In 2021 haalde Fintepla 74,7 miljoen dollar omzet, waarvan 23,5 miljoen in het vierde kwartaal. De verwachte piekverkoop tegen 2026 bedraagt 750 miljoen dollar. De overname wordt in de eerste jaarhelft afgerond.Het aandeel van UCB reageerde positief op de melding dat het laatste obstakel voor de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx is weggenomen. Het uitstel zorgt er wel voor dat 2022 meer dan verwacht een overgangsjaar wordt, maar de fundamenten zijn gelegd om het groeiplan tot 2025 te realiseren. We mikken op een koersherstel richting 110 euro na de Amerikaanse goedkeuring van Bimzelx. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 96,86 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 18,84 miljard euroK/w 2021: 15Verwachte k/w 2022: 19Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 1,3%