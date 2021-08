Het aandeel van UCB is weer in goeden doen. Met dank aan het mooie halfjaarrapport, maar vooral het vooruitzicht op de eerste goedkeuringen van bimekizumab.

De Belgische biofarmagroep UCB presteerde sterk in de eerste jaarhelft. De omzet bedroeg 2,8 miljard euro, een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode in 2020, en beter dan de analistenverwachting van 2,7 miljard. Zonder wisselkoerseffecten was er een toename met 11 procent. Alle vijf kernproducten droegen bij aan de groei. Het immunologisch middel Cimzia groeide met 4 procent tot een omzet van 873 miljoen euro als gevolg van de toevoeging van extra patiëntengroepen, terwijl het epileptisch middel Vimpat met 2 procent groeide tot 735 miljoen. Het epilepsiemiddel Keppra levert nog altijd een aanzienlijke bijdrage van 485 miljoen euro (+16%), geholpen door de volledige omzet in Japan, sinds UCB er in oktober 2020 de distributie overnam van partner Otsuka. Gecorrigeerd voor dat effect groeide de groepsomzet zonder wisselkoerseffecten met 7 procent. Het recentere epilepsiemiddel Briviact realiseerde 166 miljoen euro omzet, een toename met 15 procent, terwijl Neupro, een middel dat de ziekte van Parkinson en het rustelozebenensyndroom behandelt, met 1 procent groeide tot 158 miljoen euro. De recurrente bedrijfskasstroom of rebitda klom met 8 procent tot 843 miljoen euro (+16% tegen constante wisselkoersen), beter dan de gemiddelde verwachting van 784 miljoen. De rebitda-marge steeg van 30 procent naar 30,3 procent. De gezuiverde nettowinst per aandeel steeg van 2,77 euro naar 3,4 euro. De vooruitzichten voor 2021 werden bevestigd: een omzet van 5,45 tot 5,65 miljard euro, een rebitda-marge van 27 tot 28 procent en een nettowinst per aandeel van 5,6 tot 6,1 euro. Eind juni gaf het wetenschappelijk comité (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA een positief advies voor de goedkeuring van IL(Interleukine)-17A en de IL-17F-remmer bimekizumab voor de indicatie psoriasis. Normaal volgt het EMA binnen de twee maanden dat advies. In oktober wordt de goedkeuringsbeslissing van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA verwacht. Er zijn ook aanvragen in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Australië, Canada en Japan. Er lopen met bimekizumab nog drie fase III-studies in drie indicaties. In het vierde kwartaal van 2021 krijgen we de resultaten in psoriatische artritis en axiale spondyloartritis. De resultaten in patiënten met de zeldzame huidziekte van Verneuil zijn vervroegd van de eerste helft van 2023 naar het vierde kwartaal van 2022. Analisten mikken voor bimekizumab op een piekomzet van 2 tot 3,5 miljard euro in 2029. Het nieuwe kernproduct moet het patentverval van Vimpat (2022) en Cimzia (2024) opvangen en de gangmaker worden om de doelstellingen voor 2025 te halen. De groep wil een leiderspositie uitbouwen in vijf doelgroepen: gedeeltelijke epilepsieaanvallen, psoriatische artritis, vrouwen op vruchtbare leeftijd met auto-immuunziekten, osteoporose en de spierziekte myasthenia gravis. Dat moet volstaan om in 2025 minstens 6 miljard euro omzet te halen, een rebitda-marge van 30 tot 35 procent en een nettowinst per aandeel van 6,9 tot 8,1 euro.ConclusieHet aandeel van UCB is weer in goeden doen. Met dank aan het mooie halfjaarrapport, maar vooral het vooruitzicht op de eerste goedkeuringen van bimekizumab. Het aandeel noteert aantrekkelijk, tegen 15,9 keer de verwachte winst 2021 en met een ondernemingswaarde (ev) van 12,1 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2021. De schuldenvrije moederholding Tubize trok in de eerste jaarhelft haar belang in UCB met 0,2 procent op tot 35,2 procent, en zal elke koerszwakte aangrijpen om nog bij te kopen. UCB blijft in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 92,60 euroTicker: UCB BBISIN-code: BE0003739530Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 18 miljard euroK/w 2020: 17Verwachte k/w 2021: 16Koersverschil 12 maanden: -14%Koersverschil sinds jaarbegin: +7%Dividendrendement: 1,4%