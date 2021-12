Sporott Physical Uranium Trust is een van de favoriete aandelen van Inside Beleggen voor 2022.

Het Sprott Physical Uranium Trust (afgekort SPUT) werd op 19 juli 2021 opgericht nadat Sprott Asset Management het beheer had overgenomen van Uranium Participation Corp (UPC), 's werelds grootste investeerder in fysiek uranium. UPC noteerde sinds mei 2005 op de beurs van Toronto. Het bouwde in zestien jaar een voorraad op van 18 miljoen pound uranium (U308). Sprott Asset Management heeft een sterke reputatie en kennis, en een klantenbasis van ruim 200.000 investeerders. De activa onder beheer overschrijden 20 miljard dollar. In november kondigde Sprott aan de licentierechten over te nemen van de North Shore Global Uranium Mining Index ETF (ticker URNM). Het is de enige pure uraniumaandelentracker op de Amerikaanse beurs, met een marktwaarde van 330 miljoen dollar. De ETF wordt na de overname, verwacht in het eerste kwartaal van 2022, omgedoopt tot Sprott Uranium Miners ETF. De omvorming van UPC in SPUT ging gepaard met veranderingen die het vehikel aantrekkelijker maakten: de omvorming naar een trust met een beter belastingstatuut voor Amerikaanse investeerders, een omgekeerde aandelensplitsing waardoor meer fondsen kunnen investeren, en een extra notering op de beurs van Toronto in Amerikaanse dollar. Maar vooral was er een speciaal aandelenuitgifteprogramma van 300 miljoen dollar (ATM) dat dagelijks aandelenuitgiften toelaat zonder korting op de koers, mits het aandeel boven de intrinsieke waarde noteert. Na een overrompelende start vanaf 17 augustus werd op 10 september de ATM verhoogd met liefst 1 miljard dollar en in november met bijkomend 2,2 miljard (waarvan al 1,2 miljard toegekend). Tot 8 december haalde SPUT al 1 miljard dollar op. Daarmee werd 23 miljoen pound U308 gekocht. De uraniumspotprijs steeg afgerond met 50 procent tot 45 dollar per pound en de intrinsieke waarde verdriedubbelde tot 1,87 miljard dollar. De erkenning van kernenergie als onmisbare schakel in de energietransitie naar koolstofarme bronnen nam in 2021 wereldwijd sterk toe. China besliste om bovenop de bestaande bouwplannen 150 nieuwe reactoren te bouwen tegen 2035, meer dan er wereldwijd zijn gebouwd de voorbije 35 jaar. We verwachten dat in 2022 de nutsbedrijven steeds nadrukkelijker bereid zullen zijn aantrekkelijke langetermijncontracten af te sluiten met de producenten. De eerste signalen zijn er al volgens Cameco en Kazatomprom, de twee grootste uraniumproducenten. Het ultieme bewijs zou een heropstart zijn van McArthur River van Cameco, 's werelds grootste mijn met hoge ertsgraad die sinds 2018 door de lage prijzen stilligt. Daarnaast verwachten we een toenemende interesse van grote generalistische fondsen in uranium als beleggingsthema in de energietransitie. We verwachten op korte termijn een aanvraag van SPUT voor een Amerikaanse beursnotering. De goedkeuring volgt normaal in het tweede of derde kwartaal van 2022. Gezien de veel grotere liquiditeit verwachten we een stevige impuls voor SPUT na de goedkeuring van de Amerikaanse beursgang. De overname van URNM door Sprott zal eveneens bijdragen. De fundamenten voor een langdurige uraniumstierenmarkt zijn sterker dan ooit. We verwachten een verdere stijging van de uraniumspotprijs door de systematische aankopen van SPUT en de andere investeerders in fysiek uranium. Voor beleggers die via hun broker SPUT niet kunnen aanschaffen, stellen we in afwachting van de Amerikaanse beursgang voor om Yellow Cake te kopen op de beurs van Londen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,02 Canadese dollarTicker: U-UN CNISIN-code: CA85210A1049 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 2,28 miljard CADK/w 2020: 18Verwachte k/w 2021: 15Koersverschil 12 maanden: +53%Koersverschil sinds jaarbegin: +43%Dividendrendement: -