De groente- en fruitgigant Greenyard boekte in de eerste jaarhelft van het boekjaar 2020/2021 (van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021) een mooie omzetgroei van 10,3 procent tot 2,17 miljard euro. In het eerste kwartaal was er een groei met 11,4 procent tot 1,15 miljard euro.

De afdeling Fresh realiseerde in het eerste semester 1,79 miljard euro omzet, een toename met 11,1 procent. De sterke stijging is een gevolg van de partnerschappen met grote retailers die de geïntegreerde klantenrelaties versterkten. Daarnaast speelde het effect van de toegenomen thuisconsumptie de lockdowns. Hoewel de covid-19-gedreven extra volumes geen effect hadden op de winstmarges door de hogere veiligheidskosten, steeg de gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) met 31,5 procent tot 32,4 miljoen euro. De rebitda-marge klom met 28 basispunten tot 1,81 procent. Het toenemende belang van de geïntegreerde klantenrelaties brengt stabielere marges met zich.

De afdeling Longfresh (diepvriesafdeling Pinguïn en conservenafdeling Noliko) boekte een omzetstijging met 6,8 procent tot 380,4 miljoen euro. Het negatieve effect van de mindere vraag vanuit de horeca werd ruimschoots gecompenseerd door de thuisconsumptie en het hamstergedrag in het begin van de pandemie. De rebitda steeg beperkter met 2,5 procent tot 24,9 miljoen euro, waardoor de rebitda-marge met 27 basispunten terugviel tot 6,5 procent. De oorzaak: een lager dan verwachte zomeroogst en extra kosten door covid-19. Op groepsniveau steeg de rebitda met 18,9 procent tot 56,6 miljoen euro. De rebitda-marge klom van 2,4 procent naar 2,6 procent. Het financiële resultaat verbeterde van -29,6 miljoen euro naar -23,5 miljoen door weggevallen eenmalige kosten van vorig jaar (2,4 miljoen) en een lager schuldniveau. De nettoschuld daalde het voorbije boekjaar met 95,6 miljoen euro tot 407,4 miljoen (-18,2 miljoen sinds 31 maart). De nettoschuldgraad is tegenover 30 september 2019 teruggevallen van 7,2 keer de ebitda van de voorbije twaalf maanden naar 3,9 keer (4,4 keer op 31 maart 2020). Tegen 30 september zou de schuldgraad dalen naar 3,7 keer de ebitda van de jongste twaalf maanden en tegen het einde van het boekjaar 2021/2022 naar ongeveer 3 keer. Inclusief de leasingschulden daalde de nettoschuldgraad van 4,9 naar 4,5 keer de ebitda. De sneller dan verwachte vooruitgang in de schuldgraad is cruciaal vermits eind 2021 de uitzondering afloopt op de bankconvenanten (totale uitstaande bankleningen circa 460 miljoen euro) en de uitstaande converteerbare obligatie van 125 miljoen vervalt (uitgegeven eind 2016, met conversieprijs 16,82 euro per aandeel). Het management is vertrouwensvol over een succesvolle herfinanciering voor 31 maart 2021, waarbij bankfinanciering een belangrijke component zal blijven. Het nettoverlies vorig jaar van 44,9 miljoen euro werd omgebogen in een kleine winst van 1,1 miljoen. De verwachte rebitda voor het volledige boekjaar werd na het goede eerste kwartaal al opgetrokken van 100 à 105 miljoen euro naar 106 à 110 miljoen. Greenyard trof vorige week voor 0,5 miljoen euro een schikking zonder schulderkenning met de beursautoriteit (FSMA) over de communicatie in de zomer van 2018 over de uitbraak van een listeriabacterie in een Hongaarse fabriek.Conclusie Het aandeel van Greenyard herstelt langzaam na de extreem lastige periode in 2018 en 2019. Het recente nieuws dat het reddingsplan voor Fruit Farm, een plantagebedrijf in handen van hoofdaandeelhouder Hein Deprez en minstens tot 31 december 2019 een leverancier van Greenyard, door de ondernemingsrechtbank werd afgekeurd, zaait opnieuw twijfel. Onderliggend zijn we positief over de betere resultaten, al blijft het margeherstel in verhouding tot de omzetevolutie relatief bescheiden. We blijven wachten op duidelijkheid over de herfinanciering. Advies: houden/afwachten Risico: hoogRating: 2CKoers: 5,96 euroTicker: GREEN BBISIN-code: BE0003765790Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 264,5 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 54Koersverschil 12 maanden: +18%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: -