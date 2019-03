Uitkijken naar nieuwe topman MDxHealth

Michael McGarrity vervangt Jan Groen, die CEO was sinds 2010. Groen slaagde er in de beginjaren in een turn-around van het vroegere OncoMethylome te realiseren, richting een diagnosticabedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de commercialisering van oncologische testen. ConfirmMDx voor prostaatkanker werd als eerste test gelanceerd in 2012 in de Verenigde Staten. Na de strategisch belangrijke overname van het Nederlandse NovioGendix in 2015 volgde een jaar later de lancering van SelectMDx voor prostaatkanker in Europa en de Verenigde Staten. Maar gaandeweg bleek de commercialisering van ConfirmMDx niet naar wens te verlopen. Het uitermate zwakke vierde kwartaal noopte tot ingrijpen.

