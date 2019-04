Uitkomst patentgeschil is allesbepalend voor Qualcomm

Bart Vereecke redacteur MoneyTalk en Trends

De afzetmarkt voor halfgeleiders en draadloze technologie voor mobiele toestellen groeit. Dat is goed nieuws voor Qualcomm. Maar de olifant in de kamer is de uitkomst van het patentgeschil met Apple.