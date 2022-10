Het aandeel van Sipef reageerde positief op de sterke kwartaalupdate. Het plantagebedrijf blijft sterk presteren tegenover zijn sectorgenoten en is bijna schuldenvrij.

De Antwerpse palmolieplantagegroep Sipef pakte uit met een uitstekende derdekwartaalupdate. De productie van eigen palmvruchten steeg met 9,3 procent tegenover het derde kwartaal van vorig jaar, tot 405.994 ton. Dat brengt het totaal na negen maanden op 1.098.826 ton, een toename met 3,9 procent tegenover 2021. In Indonesië steeg de productie in het derde kwartaal met 6,7 procent tot 303.212 ton. De sterkhouder was eens te meer Zuid-Sumatra, dat de productie met 73,4 procent zag toenemen tot 43.111 ton (+51,5% tot 110.403 ton na negen maanden). Niet alleen het aantal vruchtendragende hectares is toegenomen, ook de productie per hectare is gestegen.De mature plantages van Tolan Tiga herstelden in het derde kwartaal met 5,1 procent tot 89.823 ton (+1,8% tot 234.557 ton na negen maanden), terwijl UMW stabiliseerde op 64.468 ton (-0,2% tot 174.476 ton na negen maanden). Agro Muko toonde ook beterschap, met een productie van 105.809 ton, waardoor de achterstand na negen maanden is verminderd tot 10,1 procent (278.529 ton). De productie in Papoea-Nieuw-Guinea blijft positief verrassen. Het volume palmvruchten op de eigen plantages steeg er met 17,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De voorsprong na negen maanden is opgelopen met 11,4 procent tot 300.861 ton. De aanzienlijke hoeveelheden ingekochte vruchten bij derden stegen zelfs met 24,2 procent tot 65.735 ton en na negen maanden met 6,2 procent tot 183.266 ton. Op groepsniveau geeft dat een toename van de totale vruchtenproductie in het derde kwartaal met 11,5 procent tot 485.887 ton en na negen maanden met 4,99 procent tot 1.323.275 ton. De hoeveelheid palmolievruchten die Sipef zelf verwerkte tot palmolie steeg met 12,6 procent. Het extractiepercentage - de hoeveelheid palmolie uit 1 ton vruchten - lag dan weer iets lager op 23,6 procent (23,8% vorig jaar, ongewijzigd op een uitstekende 23,9% na negen maanden), waardoor de palmolieproductie met 11,7 procent toenam tot 111.681 ton. Na negen maanden is er een stijging met 3,7 procent tot 302.322 ton (-0,53% na zes maanden). Op basis van de laatste inschatting zal Sipef de vooropgestelde jaargroei met 4 procent tot 400.000 ton halen. De volatiele palmolieprijs viel de jongste maanden terug na de enorme voorafgaande hausse, maar stabiliseerde sinds september. Na negen maanden is er nog altijd een gemiddelde toename met 26,1 procent tegenover 2021, tot 1.441 dollar per ton.De onzekerheid door de wispelturige exportheffingen in Indonesië blijft hoog, maar de extreem hoge voorraden zijn wel al behoorlijk verminderd. Dat beperkt het neerwaartse prijsrisico. Intussen verkocht Sipef 88 procent van de verwachte groepsproductie tegen gemiddeld 1.035 dollar per ton, een toename met 33 procent tegenover hetzelfde moment vorig jaar (778 dollar per ton). Sipef is daarom optimistisch dat het een recurrente nettojaarwinst van meer dan 100 miljoen dollar zal halen (63,9 miljoen in de eerste jaarhelft). De groep evolueert snel naar een positieve nettokaspositie, die toelaat de verdere groei van de plantages zelf te financieren.Het aandeel van Sipef reageerde positief op de sterke kwartaalupdate. Het bedrijf blijft sterk presteren tegenover de sectorgenoten. De bijna schuldenvrije groep is uitstekend geplaatst om de komende jaren volop te profiteren van de structurele productiegroei richting 600.000 ton per jaar tegen 2030. Toch blijft de waardering goedkoop, tegen nauwelijks 7.900 dollar per beplante hectare en minder dan 0,8 keer de boekwaarde. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 58,40 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 617,8 miljoen euroK/w 2021: 7,5Verwachte k/w 2022: 5,5Koersverschil 12 maanden: -2%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 3,4%