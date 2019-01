Uitstekende vooruitzichten voor AkerBP

De Noorse olieproducent AkerBP verraste met een forse verhoging van het dividend. Na de overname van Hess Norge in 2017 trok AkerBP de verwachte dividenduitkering op jaarbasis voor 2018 op van 250 miljoen naar 350 miljoen dollar. Op de investeerdersdag begin dit jaar werd de ambitie opnieuw opgetrokken tot 450 miljoen dollar, met het uitdrukkelijke engagement het dividend tot 2021 jaarlijks met 100 miljoen dollar te verhogen. Nu wordt het dividend voor 2019 in een ruk verhoogd naar 750 miljoen dollar, met het voornemen de uitkering tot 2023 jaarlijks met 100 miljoen verhogen. Dat betekent dat AkerBP in 2023 1,15 miljard dollar zal uitkeren.

