We schoven in 2018 het Canadese Orca Gold naar voren als een kansrijke speler in het risicovolle segment van de edelmetalenexploratie. Dat optimisme was gestoeld op de combinatie van een interessant exploratieproject, een ervaren management en bekende, kapitaalkrachtige aandeelhouders. Het hoofdactief van Orca Gold is Block 14, een vergevorderd ontwikkelingsproject in het noorden van Soedan. Uit de definitieve haalbaarheidsstudie van november 2018 bleek een gemiddelde jaarlijkse productie tijdens de eerste zeven jaar van 228.000 troy ounce goud, en over de totale levensduur van 13,6 jaar gemiddeld 172.000 troy ounce, tegen productiekosten van 783 dollar per troy ounce. De studie is gebaseerd op een bewezen reserve van 2,8 miljoen troy ounce goud. Daarbovenop is er nog een resource (minder bewezen reserves) van 3,3 miljoen troy ounce goud en heel wat bijkomend exploratiepotentieel. Block 14 zal allicht tientallen jaren produceren. Op basis van een goudprijs van 1250 dollar per troy ounce bedraagt de waarde na belastingen van de toekomstige kasstromen 403 miljoen dollar, tot 822 miljoen bij 1500 dollar per troy ounce en 1,1 miljard bij 1750 dollar. De grote doorbraak om een grootschalige mijnoperatie toe te laten was de vondst in 2017 van een enorme grondwaterbron, waarvoor alle vergunningen werden verkregen. De start van de bouw, die 328 miljoen dollar zal kosten en twee jaar zal duren, was voorzien voor eind 2019. De politieke onrust in Soedan doorkruiste die timing. Na maandenlang protest werd president Al-Bashir op 11 april 2019 aan de kant geschoven en vervangen door een soevereine raad die vrije verkiezingen in 2022 moet voorbereiden. De politieke instabiliteit viel samen met de financieringsgesprekken. Net op het moment dat de situatie normaliseerde, was er opnieuw een onderbreking door covid-19. De benoeming op 4 mei van de eerste Amerikaanse ambassadeur voor Soedan in meer dan twintig jaar is een belangrijk signaal dat de internationale betrekkingen de goede kant opgaan. Orca geniet de broodnodige overheidssteun en kreeg in oktober 2019 een nieuwe exploratievergunning voor vier jaar. Orca Gold maakte ook vorderingen met de ontwikkeling van de belangen in tien projecten in Ivoorkust, die het in 2017 overnam van Kinross Gold. In 2019 werden die ondergebracht in een aparte vennootschap, Montage Gold. Onlangs werd de exploratie weer opgestart. Montage Gold bekijkt de opties voor een beursnotering later dit jaar. Het belang van 30 procent dat Orca Gold aanhoudt, vertegenwoordigt op basis van de laatste financiering 15 procent van de beurswaarde. Montage Gold biedt heel wat opwaarts potentieel. Orca Gold voerde onlangs een kapitaalverhoging door van 5,5 miljoen Canadese dollar via de uitgifte van 18,33 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,3 Canadese dollar per aandeel. Die operatie werd mee ondersteund door de aandeelhouders, waaronder bekende namen als Lundin (17%), Ross Beaty (10,5%), Resolute Mining (15,8%) en Kinross Gold (4,6%). Het management maakte in 2011 furore met de verkoop van Red Back Mining voor 7,1 miljard dollar aan Kinross Gold en bezit 6 procent van de aandelen.ConclusieDe evolutie bij Orca Gold loop trager dan verwacht. Maar de onderliggende thesis is niet veranderd. Het bedrijf heeft de nodige ervaring en ruggensteun om het sterke potentieel van Block 14 te ontbolsteren. Gezien de sterke vooruitzichten voor de goudprijs zien we hier een mooie kans voor de komende jaren. De onzekere factor Soedan is ruimschoots verrekend. Dit is een aandeel voor de risicobewuste belegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,38 Canadese dollarTicker: ORG CNISIN-Code: CA68558N1024Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 87,6 miljoen Canadese dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: -