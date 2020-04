Beleggers kijken door de onzekerheid heen. Zelfs een tijdelijke opschorting van de aandeleninkoop kon de pret niet bederven.

Door de coronacrisis had ASML in het eerste kwartaal af te rekenen met logistieke beperkingen, waardoor het minder afgewerkte machines kon verschepen. De Nederlandse chipmachinefabrikant zag de bui een maand geleden al hangen en verlaagde de omzetprognose voor januari tot maart van 3,1 tot 3,3 miljard naar 2,4 tot 2,5 miljard euro. ASML realiseerde een omzetcijfer van 2,44 miljard euro, wat 10 procent meer was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarvan was 1,58 miljard dollar afkomstig van de verkoop van halfgeleidersystemen en de rest uit diensten en upgrades. ASML hield ook de kosten onder controle. De brutomarge klom met 3,5 procent op jaarbasis naar 45,1 procent. De nettowinst kwam uit op 390,6 miljoen euro of 0,93 euro per aandeel tegenover 0,84 euro een jaar eerder. De groep leverde vier EUV-systemen (extreem ultraviolet), maar slechts twee werden in het omzetcijfer van het eerste kwartaal meegeteld. Een verkoop wordt pas in de boeken opgenomen na een succesvolle test op locatie bij de klant. Door logistieke en reisbeperkingen moest die test noodgedwongen bij ASML gebeuren. De tegenwaarde van ruim 700 miljoen euro verhuist naar het lopende kwartaal. Die omzet is niet verloren, maar uitgesteld. De vraag vermindert niet, maar toch is ASML niet volledig coronaproof. De consensusverwachting gaat uit van een economische recessie in de meeste industrielanden als gevolg van de beperkende maatregelen om het coronavirus in te dijken. Die zullen een grote impact hebben op de consumentenbestedingen en dus ook op de vraag naar elektronica. Die vraaguitval kan op termijn doorsijpelen naar de vraag naar halfgeleiders en in een verder stadium een invloed hebben op de toeleveranciers als ASML. Het is ook mogelijk dat de aanvoer van onderdelen in gevaar komt en ASML minder kan leveren dan wordt besteld. Toch heeft technologie minder last van de quarantainemaatregelen dan andere sectoren. De stijging van het dataverkeer en de behoefte aan meer gegevensopslag is gunstig voor de vraag naar halfgeleiders. Daarnaast gaat ook de evolutie naar kleinere en meer efficiënte chips in minder gunstige economische omstandigheden onverminderd door. Het sterke kwartaalrapport van TSMC was een opsteker. TSMC, een belangrijke kant van ASML, produceert in onderaanneming chips voor halfgeleiderbedrijven die over geen of onvoldoende productiecapaciteit beschikken. Een andere opsteker is dat de waarde van het orderboek met 3,1 miljard euro beduidend boven het omzetcijfer uitkwam. Daarvan was bijna 1,5 miljard euro voor bestellingen van EUV-systemen. ASML startte in januari een nieuw programma voor aandeleninkopen op. In het eerste kwartaal werd voor 507 miljoen euro eigen aandelen ingekocht. Door de onzekere marktsituatie wordt het programma in het lopende kwartaal tijdelijk opgeschort. Het is nog niet duidelijk wanneer het wordt hernomen. De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal 848 miljoen euro negatief maar ASML heeft wel 4,11 miljard euro in kas en is schuldenvrij. ASML besliste het dividend op te trekken van 2,1 naar 2,4 euro per aandeel (+14%). Daarvan werd in november al 1,05 euro uitgekeerd. In principe wordt op de algemene vergadering ook het slotdividend goedgekeurd.ConclusieBeleggers kijken door de onzekerheid heen, waardoor het aandeel na een korte uitstap onder 200 euro al weer in de buurt van het historische record noteert. Zelfs een tijdelijke opschorting van de aandeleninkoop kon de pret niet bederven. ASML is kwaliteit, maar helaas ook heel duur. We zouden het aandeel heel graag oppikken, maar tegen een lagere koers. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 270,85 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 113,3 miljard euroK/w 2019: 44Verwachte k/w 2020: 38Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: +29%Dividendrendement: 1%