Op de lange termijn blijft het groeiverhaal van Umicore intact, maar op de korte termijn zet de coronacrisis een rem op de resultaten.

De strategie in te zetten op schone mobiliteit is de juiste, maar dubbele pech stelt het geduld van de beleggers op de proef. Vorig jaar werd het bedrijf een hak gezet door een stevige recessie in de auto-industrie. De lagere vraag naar batterijmaterialen, vooral een gevolg van een minder genereus Chinees subsidiebeleid voor elektrische auto's, woog op de resultaten van de batterijmaterialendivisie. Sterke prestaties in de andere divisies tilden de bedrijfswinst van 2019 nog tot in de buurt van het niveau van 2018, maar het elan was tijdelijk gebroken. De koershausse was gebouwd op de verwachting van een snelle winstgroei van de batterijdivisie, maar die divisie zag in 2019 de bedrijfswinst met 29 procent dalen. Umicore verstevigde zijn marktpositie, maar de kosten van de uitbreidingsinvesteringen en lagere kobaltprijzen wogen zwaar op de marges.2020 beloofde een nieuwe start in het spoor van een wereldeconomie die zich leek te herstellen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Maar de coronacrisis heeft de kaarten opnieuw grondig geschud. In februari verschrompelde de autoproductie in China, vanaf maart sloten de autofabrieken in Europa en de VS. De sector gaat door een zwaardere crisis dan tijdens de financiële crisis van 2008-2009. Umicore verwacht dat de mondiale autoproductie dit jaar met een kwart daalt. Daarnaast is het afwachten in welke mate de vraag zal herstellen. De crisis tast op alle grote markten de koopkracht en dus ook de bereidheid om auto's te kopen zwaar aan. In het eerste kwartaal liet de coronacrisis nog geen grote sporen na. De bedrijfswinst lag zelfs hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar, dankzij de recyclagedivisie, die profiteerde van hogere metaalprijzen en een gunstige aanvoer van te recycleren materialen. Vanaf maart volstond dat niet meer om de dalende resultaten in de batterijdivisie en de katalysatorendivisie te compenseren. Aangezien elke divisie goed is voor een ongeveer een derde van de bedrijfswinst, zal de bedrijfswinst per saldo een stuk dalen in 2020. Umicore wil daar nog geen cijfers op plakken, maar een winstdaling van 10 tot 20 procent behoort zeker tot de mogelijkheden.Umicore neemt maatregelen om de klap te verzachten. Zo is 10 procent van het personeel tijdelijk werkloos. Geplande investeringen zijn uitgesteld. Umicore investeert dit jaar voor 553 miljoen euro, iets minder dan vorig jaar. Umicore investeert volop in extra productiecapaciteit van batterijmaterialen, waardoor de coronacrisis wel heel ongelegen komt. Toch hoeven beleggers zich geen zorgen te maken over de schuldpositie. Eind 2019 bedroeg de nettoschuld 1,4 miljard euro, bijna twee keer de bedrijfscashflow. De balans is stevig genoeg om zowel de financieringskosten laag te houden, als de groei te financieren. Umicore heeft voor 1,2 miljard aan cash om de storm uit te zitten. Het bedrijf bouwt ook extra financiële buffers in door het slotdividend van 0,375 euro per aandeel te schrappen.ConclusieAls hofleverancier van de fel geplaagde autosector blijft Umicore niet gespaard van de impact van de coronacrisis. Voor dit jaar verwacht het bedrijf minder bedrijfswinst. Beleggers behouden het vertrouwen in de gunstige vooruitzichten op de lange termijn, wat zich vertaalt in een pittige waardering. Op basis van de bedrijfswinst van 2020 loopt de koers-winstverhouding op tot meer dan 30 en bedraagt de ondernemingswaarde 14 keer de bedrijfscashflow. Dat is te hoog om de huidige koersen als instapkans te zien. Het advies blijft 'houden'.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 36,8Ticker: UMIISIN-code: BE0974320526Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 9 miljard euroK/w 2019: 33Verwachte k/w 2020: 31Koersverschil 12 maanden: +10%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 1,05%