De jaarresultaten over 2018 van de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken 7C Solarparken overtroffen alle verwachtingen.

De jaarresultaten 2018 van de Belgische uitbater van zonnepanelen- of pv-parken 7C Solarparken in voornamelijk Duitsland overtroffen alle verwachtingen. De elektriciteitsproductie klom met 41 procent. Dat was te danken aan een toename van het gemiddelde geïnstalleerd vermogen met 31 procent tot 137 megawatt, en aan een stijging van het productierendement met 8 procent. Dat laatste was een gevolg van het uitzonderlijk zonnige weer. Er was 10 procent meer zonnestraling, 2,5 keer de historische afwijking van 4 procent. Bovendien was er door de hoge temperaturen 2 procent minder warmteverlies.

