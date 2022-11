De deal met Eni maakt Exmar schuldenvrij en versterkt het eigen vermogen.

De verkoop van de FLNG Tango aan het Italiaanse Eni gaf een boost aan de derdekwartaalcijfers van Exmar. Dankzij een meerwaarde van 315,7 miljoen dollar op de verkoop van het aardgasplatform klokte de bedrijfswinst over de eerste negen maanden van het jaar af op 347,4 miljoen dollar. Dat leverde een nettowinst van 317 miljoen euro of 5,17 euro per aandeel op. Cash leverde de verkoop al 646 miljoen dollar op, zodat het bedrijf schuldenvrij is. Het eigen vermogen is gestegen tot ruim 800 miljoen dollar of een goede 14 euro per aandeel. De aandeelhouder deelt in de vreugde via een eenmalig superdividend van 0,95 euro per aandeel dat eind dit jaar wordt uitgekeerd. De sterke balans is een verademing voor een onderneming die kreunde onder de schulden en worstelde met bankconvenanten.De winstgevendheid rust nu op de lopende activiteiten die vooral bestaan uit de shippingdivisie, die geld verdient met het transport van lpg, en de infrastructuurdivisie, die een duw in de rug krijgt van de inkomsten uit de verhuur van de lng-terminal Eemshaven voor vijf jaar aan het Nederlandse Gasunie. De huur is begonnen op 20 augustus en kan 15 tot 20 miljoen dollar per jaar opleveren. Zonder de meerwaarde op de FLNG Tango leverde die activiteit in de eerste helft van het jaar een onderliggende bedrijfswinst van 24 miljoen dollar of 0,17 dollar per aandeel op. In het derde kwartaal werd een onderliggende bedrijfswinst van ongeveer 10 miljoen dollar verdiend. Over heel 2022 mag op een onderliggende winst gerekend worden van rond 0,5 euro per aandeel.Voor de shippingdivisie zijn de vooruitzichten vrij goed. Over de eerste negen maanden van dit jaar lag de omzet 6,5 miljoen dollar hoger dan in dezelfde periode vorig jaar dankzij de bijdrage van twee nieuwe grote gastankers. Ook de bedrijfswinst steeg dankzij de mix van hogere inkomsten, lagere kosten en lagere afschrijvingen. Voor de grote gastankers zijn de vooruitzichten veelbelovend, zegt Exmar, dankzij een verwachte toename van de productie en de export van lpg. De huurtarieven voor de middelgrote lpg-schepen verbeterden licht dit jaar, opnieuw dankzij een stijging van de lpg-productie in de VS en een vervanging van Russisch ammoniak door bevoorrading over langere trajecten uit het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Exmar is optimistisch voor dit segment, hoewel ook hier het orderboek van nieuwbouwschepen 30 procent van de wereldwijde vloot bedraagt. Exmar neemt eind 2024 of begin 2025 ook twee nieuwe schepen in de vaart in een joint venture met Seapeak. Het gaat om twee schepen die ook op ammoniak kunnen varen. De tarieven van de kleinere schepen stonden wel onder druk door onderbrekingen in de raffinageproductie en een dalende vraag in het Verre Oosten. De sterke stijging van de productie en het transport van lng gaat helaas aan Exmar voorbij, omdat het bedrijf enkel nog de oudere Excalibur in portefeuille had. Dat schip krijgt een tweede leven als opslagschip voor aardgas en wordt voor tien jaar verhuurd aan Eni.ConclusieDe sterke resultaten van het derde kwartaal weerspiegelen de winst van 315 miljoen dollar die Exmar kon boeken op de verkoop van de FLNG Tango aan Eni. De deal maakt het bedrijf ook schuldenvrij en versterkt het eigen vermogen tot 14 euro per aandeel. Het is afwachten welke winstgevendheid Exmar puurt uit de lopende activiteiten. Op basis van een ruwe schatting komen we uit op een koers-winstverhouding van 20. Het koersherstel reflecteert op een faire manier de mogelijkheden van het nieuwe Exmar. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 10,1 euroTicker: EXMISIN-code: BE0003808251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 634 miljoen eurok/w 2021: 35verwachte k/w 2022: 20Koersverschil 12 maanden: +122%Koersverschil sinds jaarbegin: +138%Dividendrendement: 9,5%